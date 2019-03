Quand un combo se réclame de Gojira (désormais la base quand on fait du death), de Meshuggah (hop, une grosse rasade de djent) et de Fear Factory (une belle dose de rythmes industriels et de samples), ça donne du cybermétal survitaminé. Aux riffs et aux boucles speedés, les Grenoblois ajoutent un peu d'ampleur avec un goût certain pour la grandiloquence (sur l'introduction "Emergence" mais aussi avec quelques autres nappes qui se déposent ça et là et donnent de l'envergure à l'ensemble). Et quand on a compris que ça ne rigolait pas, Titans Fall Harder surprend avec un superbe chant clair qui vient décontenancer l'auditeur jusque-là habitué au dézingage en règle, c'est un peu rapide quand ça survient ("Ignite the core", "The omniscient") mais avec les changements de phrasé (plus souvent hurlé/growlé), ça permet de garder l'excitation intacte et démontre que le groupe peut encore aller plus loin dans certaines directions sans perdre son identité. Une image sonore forgée dans l'omniprésence du blast et des samples qui les rapproche d'une autre de leurs références à savoir The Algorithm même si ici, le chant est loin d'être accessoire et permet à Titans Fall Harder de sortir du lot.

Oli