20 ans qu'on suit (autant que possible) les aventures de Thot, projet hors norme qui tel le caméléon se mélange à son environnement et au moment. Bien que majoritairement écrit durant la période COVID, Delta baigne dans les chants, ceux de Grégoire et de Juliette naturellement (et souvent en français), mais aussi ceux de Lenka Dusilova (une artiste tchèque) ou de l'ensemble Le Mystère des Voix Bulgares qui met du chœur à l'ouvrage. Parfois très indus, souvent très rock, ce nouvel album mixe de multiples ambiances qui pourraient perdre l'auditeur inattentif qui, au milieu de "Sleep oddity" se demandera s'il avait déjà entendu du synth-post-trip-hop avant ce titre. À noter que ce morceau est paru dans une version différente en 2022 sur un EP avec "Bateleur" (d'ailleurs interverti dans la tracklist avec lui) et "Euphrate". La basse et la batterie nous disent que le climat est tendu, les mélodies sont soit stressées soit relaxantes, on sait qu'il faut danser, mais jamais sur quel pied ! L'artwork, kaléidoscope de sensations étourdissantes qui nous font perdre tous nos repères, sied parfaitement à cette musique qui tourbillonne autour de nous pour nous faire vaciller.

Oli



Publié dans le Mag #61