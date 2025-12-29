Interview impromptue avec le jeune groupe Th3ory à l'issue de leur prestation au 666 avec Chris (chanteur) et Bastien (batterie).

Th3ory Alors, je vais vous laisser vous présenter.

Chris : Nous, c'est Th3ory. On vient de sortir de scène, je suis au rap, chant. On est un groupe dit de "Cyber new metal". On fait un mélange de metal et d'électro avec une prédominance électro. C'est un gros mélange de styles.

Bastien : Avec vraiment une prédominance électro un peu mainstream. Voilà, on ne cache pas que ce sont des influences vraiment, vraiment mainstream. Loin de l'indus et tout. Et moi, c'est la drums, le fût électronique.



Et vous existez depuis combien de temps ? Vous venez d'où ?

Bastien : On a sorti un premier EP en 2019. Et on existe depuis quoi... on peut dire qu'on s'est recréé en 2018 ?

Chris : Oui, 2018. Ça vient d'un mélange de formations. Yann, ça fait 20 ans que je le connais. On a déjà joué dans des groupes... On s'est séparés. On se connaît depuis super longtemps. Chris, un peu moins, c'est un collègue du bassiste. Et en fait, quand on a refait la formation, il est venu avec Chris. On lui a dit : « Regardez les gars, il fait un peu de machine sur de la MAO ». Et on a trouvé ça cool. Et le COVID est arrivé, on a fait la release de l'EP deux jours avant la pandémie. C'est un démarrage en puissance.



Est-ce que, comme beaucoup de groupes, le COVID vous a poussé à être plus créatif ?

Bastien : Complètement. Surtout qu'on a un process qui est assez lent en terme de création. L'EP était sorti assez vite, le tout premier qui était sur un style électro et un mélange aussi de genres.

Chris : Bon, c'était beaucoup plus standard.

Bastien : Il n'y avait pas de trucs originaux spécifiques. Et on s'est penché justement pendant le COVID pour composer quelque chose qui ressemblait beaucoup plus à ce qu'on voulait. En fait, on avait un guitariste à l'époque, et comme dans beaucoup de groupes, c'est le guitariste qui amène une structure de composition, donc typé metal, style qu'on écoutait quand on était jeune. Et est arrivé le confinement, et pour des raisons personnelles venues de chacun, on a décidé de changer. Et Chris s'est proposé de prendre le relais sur la compo, sauf qu'il ne joue pas une seule note de guitare, il ne fait que des machines. Donc forcément, partir d'une composition qui est électronique et parfois complètement dense... Il m'envoie des trucs, et je me dis : « Mec, comment tu veux que je place de la batterie ? »

Chris : Je n'écoutais pas vraiment de metal. Pour moi, ça s'était arrêté à Linkin Park. Aujourd'hui, j'écoute des trucs comme Paleface Swiss, c'est monté un peu plus en gamme ! Mais moi, j'avais complètement décroché de ça, j'écoutais de l'électro ultra violent comme du Prodigy . Des trucs très rock 'n roll finalement.



Ils sont passés au Hellfest il n'y a pas longtemps. Prodigy, c'était aussi mon adolescence.

Chris : Bien sûr, et ça marche encore, on écoute ça. Ce sont des gars qui étaient dans tous les styles. Et c'est pour ça que je suis rappeur. Avec le COVID, on est sorti du processus de composition. Alors, je ne catégorise pas... mais beaucoup de groupes de metal partent du guitariste. Je suis comme ça avec V, le guitariste : « Mec, comment veux-tu que je fasse quelque chose dessus ? Il y a trop de couches électro ». Eh bien, au final, tu t'y mets. Tu fais 10, 20 versions différentes. Tu lui fais enlever des trucs électro. Et ça donne ce que tu entends, quelque chose d'assez hybride.

Bastien : Mais après, dès que ça nous plaît ou que ça paraît taillé pour la scène, on l'utilise.



Th3ory Je trouve que ce que vous faites est très représentatif de tout ce que les jeunes groupes proposent actuellement. Ils font du crossover. Ils prennent tout ce qu'ils aiment, mélangent tout, et essaient de sortir quelque chose de cohérent. C'est plus compliqué. Parfois, sur 10 morceaux, ils ont du mal à être cohérents. Ils ont encore besoin de maturité. En tout cas, sur le set que vous faites, c'est cohérent du premier au dernier morceau. Ça tient la route. Toutes les influences sont là. Et du coup, ça crée un truc nouveau.

Bastien : Et je suis d'accord avec toi. Il y a de plus en plus de crossover. À l'époque, au collège, début des années 90, t'avais les gonzes qui écoutaient de l'électro, les rappeurs et les métalleux. Mais au final, on fait tous la même chose. Peu importe tes orientations, ce que tu veux... On est là pour kiffer la musique, que tu fasses du rap ou de l'électro. Et c'est ce qui s'est passé dans le groupe.



Vous êtes combien de membres ?

Bastien : Théoriquement, c'est huit personnes, dont cinq musiciens avec les trois techs en plus : on a lumière, son, et la merch girl, qui est le couteau suisse. Très clairement, cette dernière conduit non-stop, fait le merch, nous aide sur la compta. C'est une vraie machine qui fait tout. Nous, on est là, on fait le job sur scène, c'est cool. On a beaucoup de travail aussi derrière, mais on est obligés de s'agrandir. Ce sont des gens de l'ombre, mais c'est eux qui nous portent au final, qui nous apportent des idées, qui vont nous conseiller. En fait, c'est un confort indéniable et incroyable.



Et là, vous avez sorti un album.

Chris : On est en train de le faire. On a fait un Kickstarter il y a quelques mois, une campagne de financement participatif.

Bastien : Elle a mieux marché que ce qu'on espérait. Ça va nous permettre de sortir des clips, le vinyle. Parce qu'on a quand même envie d'avoir notre petit vinyle qui n'a pas de date de sortie précise. Comme dit Chris, composer prend du temps. Il sortira à la mi-2026, on part sur le premier semestre 2026 pour être sûr qu'il soit là. Vu que la campagne s'est terminée il y a quelques mois, on a tourné une partie des clips, il en reste à faire.

Chris : On ne savait pas combien de fonds on allait récolter exactement. Ce qui allait permettre d'être débloqué. On avait mis des contreparties qui se débloquaient, dont le vinyle. Il fallait passer un palier. On espérait qu'il passe, mais ce n'était pas garanti. C'est cher à produire le vinyle, ce n'est pas ce qui sera le plus rentable, c'est plus un plaisir perso.

Bastien : On n'a pas de label. Tout ce qui sort, c'est de notre poche et de ceux qui nous ont aidés.



Actuellement, vous êtes en pleine tournée ?

Chris : Ce n'est pas vraiment une tournée, ça tombe au fur et à mesure. Ça interfère un peu sur la création de l'album. Quand tu passes des week-ends complets, tu ne peux pas te retrouver à faire tes enregistrements. Mais on ne veut pas dire non parce que ça nous fait kiffer. Après, on prend un nombre de dates max.

Bastien : Oui, mais on serait capable de dire "oui" si d'autres dates tombent. Si elles sont intéressantes, c'est évident. Mais il ne faut pas dépasser un certain nombre. Ensuite, il faut avoir du temps pour la composition et l'administratif. Maintenant, le groupe ne s'arrête plus à la musique, il y a une part de communication et réseaux sociaux colossale.

Chris : C'est très clairement une entreprise. Quand je vois des jeunes groupes qui commencent et qui n'ont que leur musique, je me revois il y a dix ans : génial. Mais après, le bulldozer derrière...

Bastien : Les réseaux sociaux, ce n'est pas mon délire. Je n'arrive pas à poster. On a la chance d'avoir l'autre chanteur qui adore poster régulièrement des stories, ne pas laisser les trucs dans la nature. Petit à petit, ça construit le compte.



Th3ory Vous avez besoin des réseaux sociaux. Je vous ai vus en concert pour la première fois. Votre groupe a une identité forte. Il y a tout un univers derrière. Les gens peuvent devenir fan et vous suivre. Vous posez un univers. Les réseaux sociaux vont grandement vous aider.

Bastien : Comme tout groupe, même identité visuelle ou pas, il faut s'appuyer dessus. Les bookers regardent. Ils peuvent adorer ce que tu fais, ou avoir un coup de cœur. Mais si tu n'as aucune écoute sur Spotify, ils ne vont pas te booker. Ils prennent un risque énorme.

Chris : Ce qui est lourd, c'est que quand j'écoute du metal, je vais écouter la qualité des musiciens, ce qu'ils proposent pour me retourner le cerveau. Nous, on fait un metal qui plaît, qui nous plaît, mais ce n'est pas comme Leprous hier. C'est incroyable, mais ce n'est pas notre truc.

Bastien : On était d'accord pour le regarder depuis un transat ou canapé.

Chris : Mais c'est une qualité de composition indéniable. Donc nous, on n'apporte pas ça. Ce qu'on veut, c'est que ce soit sur scène. Je sais que ça ne se verra pas sur l'interview, mais c'est le public qui bouge.



Vous avez réussi. Malgré la chaleur, il y a eu du monde et ça bien bougé.

Bastien : Si derrière ils achètent, c'est gagné. L'inverse n'existe pas...



Et vos prochaines dates ?

Chris : On est au Citron Masqué le 5 septembre en Suisse, le 6 septembre à la Poudrière à Belfort, après le Metal 09 et le Fest in Rock. On commence à booker 2026 avec Franck de Cuff Metal pour le 666.



Quels sont vos thèmes ? De quoi parlez-vous ?

Chris : Je vais être embêté, je ne sais pas ce que je chante, je l'apprends au dernier moment. Les thèmes sont variés. Pas de position politique ou religieuse. Plutôt festif et fédérateur pour des problèmes qui touchent tout le monde. On ne prend pas partie dans nos textes. Un peu comme Mass Hysteria. Une musique pour se relever de difficultés, ode à la fête. On ne veut pas être porte-étendard. On ne pose pas de questions, on évite le nihilisme, ça ne colle pas avec l'image du groupe. On essaie de faire la fête.



Quelque chose à rajouter pour le public ?

Chris : Merci. Merci au public ! Merci aux organisateurs du fest !

Bastien : Ça fait vivre ce milieu sympa de fest, bienveillant et porteur de projets. Merci à vous.

Merci à Th3ory pour cette interview au pied levé et merci à leur RP Keuf Metal pour sa gentillesse et son accueil.

Photos : Nolive