Carnival girl Four-finger ballerina I have you Lion (in a soviet zoo) Burning water Love she said Twist Ya radilas Pays sans capitale Ashun daje mori

Il y a bon nombre de moyens de découvrir des groupes, à part celui-ci (lire un article), la chronique de ce premier album de Tchewsky & Wood (qui suit le EP Chapter one paru l'an dernier) permet d'en confronter deux autres. Celui qui nous a amené à croiser la route de la voix envoûtante de Marina Tchewsky est "la première partie", un gros concert offre souvent la possibilité de voir un "petit" groupe, celui des Young Gods à Paris nous a plongé sans préparation préalable dans l'univers du combo où les machines et leurs rythmes binaires prennent une place aussi importante que le chant et ses mélodies. L'autre moyen, c'est la lecture des punchlines destinées à promouvoir ou présenter le groupe et dans le cas présent, on aurait pu lire "transe électro-mantra-pop" ou "new-wave futuriste polyglotte", deux formules qui nous auraient fait fuir dans la seconde. Et on serait donc passer à côté d'un projet pour lequel je ne parlerais pas de "transe" ou de "mantra", ou l'aspect "new wave" n'est qu'une influence parmi d'autres et où l'apparition de différentes langues (anglais, russe, romani, français) donne un peu de variété, de chaleur et d'exotisme à un ensemble assez homogène et qui se laisse agréablement écouter chez soi même si cela n'égale pas les sensations live.

Oli