On reçoit des projets assez intimistes dont on sait qu'ils ne feront jamais les gros titres, mais pour lesquels on a une affection immédiate. Sybax est de ceux-là. Tu n'as pas vu leur album Twin dans les rétrospectives de l'année 2025 (alors oui, on aurait du en faire une pour le mettre...), mais il n'est pas trop tard pour aller découvrir cette pépite qui a tout d'un OVNI car elle combine des éléments électro/synthwave, des structures post-rock et un sacré background industriel. Ce mélange est issu des cerveaux de deux Caennais : Sylvain s'amuse avec les samples et la guitare, tandis que Josselin imprime le groove et le rythme avec sa basse. Instrumental (les quelques voix sont issues de l'échantillonneur), l'album permet de découvrir plusieurs paysages (à travers des villes anglaises ?) et ambiances en fonction du tempo, des sonorités mises en avant et du réglage du thermostat : la température pouvant être assez froide (telle celle d'une machine abandonnée depuis trop longtemps) ou bien plus chaude (même sur "Dictator", hommage à Chaplin dont le discours final du film sert de colonne vertébrale au titre). Même sans cette rencontre, on se dit que les compos iraient bien s'intégrer dans des films ou des séries, "Long Bennington" aurait pu être le générique de Westworld (signé Ramin Djawadi), quelques minutes plus tard, je me demande si "Happy, dirty, body" n'est pas un clin d'œil saturé au "Popcorn" de Kingsley... Bref, Sybax fourmille de références possibles, c'est un projet aussi fou que fouillé et il mérite ton attention.

Oli

Publié dans le Mag #69