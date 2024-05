Sunbather est un groupe à part. Vu en live lors des nuits collectives dans le cadre des Francos, le duo avait su s'imposer et se faire remarquer avec son "electro-clash" ou un esprit DIY et punk sans guitare. Et pourtant le son est fat, les beats sont lourds et le double chant vénère. Mis à part une légère guitare sur le premier titre, tout est fait de samples et claviers pour nous casser les gencives et ils y arrivent avec une certaine morgue alors qu'on ne se sentait pas prêt à céder à ce genre du musique. Le phrasé metal mais avec de nombreuses nuances porté par une musique rentre-dedans ferait presque oublier le côté synthétique des instrus. La pochette de cet EP Illusion of light joue également sur différents spectres, comme encore une fois pour brouiller les pistes. Sa différence permet au groupe de se démarquer des autres productions, c'est donc un superbe troisième essai qui montre que le duo n'est pas là pour faire illusion mais est bien là pour gagner sa place au soleil.