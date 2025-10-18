Le Stupeflip crou, c'est comme une tique. Ça t'accroche, tu peux pas t'en débarrasser. Hip-hop ou hardcore jusqu'à la mort, le trio te rentre rapido dans la carte à puce. À peine sorti de l'œuf, le groupe envoie des trucs mythiques : "Les monstres", "À bas la hiérarchie", "Le spleen des petits", "La menuiserie". Mais comment être sélectif ? Tu peux pas sans t'arracher les tifs. King Ju, Cadillac et MC Salo se cachent sous des cagoules depuis 30 ans. Histoire de marquer le coup, la formation a sorti Sons2Ouf !! en novembre 2024. Un ensemble d'inédits et de remix.



Sons2Ouf !! dépoussière les pépites de Stupeflip. Les classiques surgissent comme des lapins vengeurs. Hier, c'étaient des bombes explosives. Aujourd'hui, c'est la même folie sous de nouveaux arrangements. Avec un plaisir immense, tu peux tendre la joue pour te prendre une nouvelle baffe avec "La menuiserie 2031", "Crou anthem" et "L'truc xplosiff". Un flow de fou ! Les textes sont toujours aussi percutants. Tu peux retrouver les thèmes chers à Stupeflip : l'enfance ("Le spleen des petits", "Déjà tout petit"), la non-violence ("L.A.R") ou le temps qui passe ("Chèvrefeuille"). « Toi tu penses que tout le monde est nul quoi ! Et les infirmières qui sauvent des vies ? » fait partie des passages loufoques. Bien sûr, Pop Hip et Sandrine Cacheton nous font le plaisir d'une apparition. Fait notable, aucun mot sur le cou de belette de Mylène Farmer.



Sons2Ouf !!, c'est aussi des petits trésors inédits. Single de l'album, "Raggalloween" est une comptine assassine pour Halloween. "Esprits frappeurs" est composé de plusieurs mondes. Ici, les transitions se font sous le signe de la bipolarité. Avec humour et décalage, Stupeflip propose du frais sur "Bordel" et "Psycho girl". Le Crou a 30 ans et son style n'a pas pris une ride. La musique découpe comme à sa première heure. Sons2Ouf !! est loin d'être une simple compilation. C'est un nouvel album à digérer loin des standards de l'industrie. Quand tu auras fini de mâcher ce nouveau malabar, tu crieras : « Encore ! ». Alors, tu plongeras dans la discographie d'un groupe incontournable.

Julien

Publié dans le Mag #66