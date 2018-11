Originaire de Digne-les-Bains et basé à Lyon, Stazma The Junglechrist est l'un des phénomènes de la scène electro-breakcore française au même titre qu'Igorrr, Rotator ou bien Ruby My Dear. Ayant déjà pas mal parcouru le monde à la recherche d'un public et de clubs friands de sensations sonores, le jeune compositeur lancé notamment par les Rennais de Peace Off, a sorti fin 2016 un EP intitulé Itch sur un obscur label japonais nommé Murder Channel. Cette galette de 6-titres agrémentée de deux remixes nous présente une vision d'un monde totalement déshumanisé dans lequel le chaos sonore règne. S'évertuant à nous faire perdre l'orientation à chaque instant, Stazma The Junglechrist use de ses influences piochées autant dans la jungle que dans l'univers indus-cyberpunk pour donner vie sans médiocrité à de véritables paysages dérangeants. L'artiste n'a que peu, voire pas du tout de limite dans son exploration musicale, si bien que l'ensemble pourrait paraître au premier abord comme une bouillabaisse indigeste. Et pourtant, quand on écoute des titres comme "Infinity... and beyond" ou "Allergic itching", on se dit qu'ils pourraient aussi servir à habiller de façon assez magistrale des scènes d'un jeu vidéo futuriste.

Ted