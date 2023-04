Étrangement, alors que nous ouvrons seulement maintenant nos pages à The Soft Moon avec son cinquième et dernier album, Exister, le projet post-punk/shoegaze industriel de Luis Vasquez se trouve à une période charnière de son existence. En effet, ce nouveau disque se présente comme le plus personnel du Californien. D'abord parce qu'il est parti retourner vivre aux USA, à Joshua Tree, après avoir passé quelques années à Berlin, un changement d'environnement qui lui laisse plus d'espace et lui confère une certaine forme de liberté intérieure qui se démontre par une présence plus physique de son chant sur les sillons. Une manière d'"exister", enfin, et de partager ses émotions. Mais d'où viennent-elles, ses émotions ? Eh bien, de sa situation familiale surtout, la relation difficile qu'il entretient avec sa génitrice a nourri ce nouvel album, d'où probablement ce besoin de s'exprimer davantage, et de faire remonter ses souffrances à la surface. Pas étonnant de voir se développer sur Exister un univers sombre et plaintif laissant place à des interstices de lumières et des passages d'une beauté sans pareille ("Sad song", "Monster", "Exister").



En quelque sorte, les compteurs sont remis à zéro ici. La pochette du disque, représentant un Vasquez enfant, nous laisse penser qu'il s'octroie une seconde chance. Cette œuvre laisse une place encore prépondérante au post-punk et à la new-wave ("Become the lies", "NADA", "Him") ainsi qu'au shoegaze ("Stupid child") mais son style s'alourdit par la présence d'une palette de sonorités industrielles que ne renierait pas Trent Reznor de Nine Inch Nails ("Answers", "Face is gone", "The pit") histoire de marquer durement son auditoire avec des vocalises en guise de guide et d'intentions ("Him" est l'exemple parfait car il module son timbre en passant par moments en falsetto). Exister est une bénédiction car il nous offre une variété intéressante de chansons, ses sons peuvent autant faire preuve d'une véritable épaisseur tout en nous rappelant les grandes heures de la musique gothique, tous styles confondus, puis s'alléger pour manifester une délivrance en n'omettant pas de nous dévoiler ses arcanes. Un album puissant, traumatisant mais profondément humain.

Ted