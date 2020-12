Peu importe le genre musical et la manière qu'ont les artistes à développer leurs univers, je suis sensible quoi qu'il arrive au beau, à l'esthétique sonore propice au voyage intérieur comme extérieur. Reset est l'exemple parfait d'une réussite instrumentale séant à la formation d'images concrètes ou abstraites, ou plus généralement à l'imagination. Premier fait d'un duo comprenant le beatmaker Senbeï et Julien Marchal, pianiste bordelais connu pour sa série "Insight", et officialisé sous le patronyme Slumb, ce 4 titres présente une electronica dessinant de très belles volutes entre l'ombre et la lumière et ondulant de mélodies chatouillant l'esprit. La fusion des deux personnalités fonctionne à merveille, Julien s'adaptant à chaque atmosphère que lui propose Senbei, qu'elle soit orchestrale ou urbaine. On est autant sensible à la douce magie de "Reset" dont la participation vocale revient à Ed Tullet (cet Anglais a monté avec Julien le groupe Lissom) qu'à la mélancolie trip-hop d'"Over and done". Si l'idée d'un album collaboratif entre Nils Frahm et Burial vous émoustille et fait partie de vos doux rêves, sachez que des français l'ont fait, ils s'appellent Slumb.

Ted