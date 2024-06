Never right Stronger Wait and see Power Traum By fire Holding on to nothing Club 21 In my veins Your shadow So blind

Voici une artiste 100% électronique que nous avons découvert à l'automne 2022 en première partie de Carpenter Brut au Zénith de Paris, à l'occasion de son "Leather terror Tour". À l'époque, Sierra avait quelques EPs dans la poche au sein desquels des ondes sombres faisaient vaguement penser autant à Justice que Street Fever, pour ne citer qu'eux. Une darkwave en effet tapageuse, ultra efficace en live, bourrée de basses étouffantes et de vocalises très peu présentes mais toujours bien placées. Le saisissant jeu de lumière sur scène aidant pas mal également à vivre intensément l'expérience agréable de son spectacle.



Une année passe, et Annelise Morel (de son vrai nom) enchaîne avec une signature sur des majors puis un premier album répondant au nom de A story of anger. Et là, c'est la surprise : la musique de Sierra a changé. Enfin, pas totalement, mais assez pour que notre jugement initial sur cette jeune femme pleine de bonne volonté en prenne un coup. Sur ce premier LP, la parisienne perd en instinctivité par moments et tente des titres plus ciblés, certains diront "mainstream" voire "pop", comme cet affreux "Stronger", ou l'ennuyeux "Holding on to nothing". Fort heureusement (pour nous), A story of anger regorge encore de titres cinglants dont elle a le secret, à l'image de ce "Power" exécuté avec l'aide de Carpenter Brut, "By fire", ou bien l'excellent "Wait and see". Notons que Sierra s'essaye aussi avec réussite aux paysages sonores idoines pour une BO de cinéma ("Traum", "In my veins"). Après le monde des jeux vidéo (elle a composé la musique de "Vampire the masquerade : bloodhunt") et de la pub (pour la marque Yves Saint-Laurent), le temps viendra où elle travaillera avec le septième art. On prend les paris ?



Après plusieurs écoutes, notre ressenti sur ce premier long essai est finalement un peu mitigé. L'univers sonore de Sierra est certes immersif, mais la prise de risque semble plus calculée qu'auparavant. Le chant est davantage présent, ce qui lui arrache violemment ce côté déshumanisé qui nous touchait justement sur ses précédentes productions. Est-ce qu'Annelise avait besoin de s'affranchir du passé et d'expérimenter de nouvelles formules pour ne pas tourner en rond ? Sans aucun doute ! A story of anger en est la preuve, et cet album lui ouvrira incontestablement une nouvelle voie dans sa jeune carrière.