Quand il faut passer Shaârghot sur le grill de notre tranchante "intervi ou", c'est forcément son grand manitou Etienne qui se charge des décisions et qui y va franco la plupart du temps...

Projet solo en groupe ou groupe ?

J'ai essayé pendant des années de faire des projets en groupes mais ça partait vraiment dans tous les sens, du coup j'ai fait mon projet solo et j'ai trouvé l'équipe ensuite ! C'est à mi-chemin entre une monarchie éclairée et un collectif, on va dire ! (rires)



Cyber-punk ou métal-indus ?

Les 2 mon général.



White Zombie ou Ministry ?

White Zombie, je trouve qu'il y a plus de second degré dans ce que faisait et fait maintenant Rob Zombie et j'aime bien les musiciens qui font le job sérieusement sans trop se prendre au sérieux. Et pour être franc on situe toujours Ministry dans nos influences alors qu'en réalité j'ai commencé à en écouter qu'après avoir fini le premier album et très honnêtement je n'ai jamais vraiment accroché.



Skinny Puppy ou Front Line Assembly ?

Compliqué, Skinny ça regorge de supers bonnes idées et c'est très très riche mais ma préférence va à Front Line qui a quelque chose de plus posé, plus calme, et perso j'aime beaucoup me passer l'album Echogenetic en musique de fond quand je bosse sur un truc qui ne nécessite pas forcément l'utilisation de mes oreilles, ça reste très entraînant sans être agressif et ça détend en même temps.



Punish Yourself ou Y Front ?

Désolé mais là je ne peux pas répondre autre chose que Punish Yourself. D'ailleurs lorsque j'ai découvert Punish lors de la sortie de Pink panthere party j'ai pris une baffe tellement monumentale qu'en sortant j'étais mi-surexcité mi-dépité. C'était une ambiance géniale, incomparable, les bodys paints étaient parfaits, j'avais passé un moment extraordinaire ! Mais après avoir vu ça, je me suis bien demandé comment un petit projet comme le mien pouvait bien trouver sa place et j'étais à deux doigts de me dire "bon ben c'est foutu j'ai plus grand-chose à apporter ni visuellement ni musicalement, je vais peut-être faire autre chose en musique finalement". Et quelques années plus tard, j'ai changé d'avis en me disant "oh et puis merde, j'ai envie de faire ça quand même parce que ça me fera marrer, au pire je me serai bien amusé 2,3 ans, on me traitera de sous- Punish mais au moins je n'aurai pas de regrets et je l'aurai fait" et finalement ça fait 4 ans que ça dure, on a joué plusieurs fois ensemble et le public ne trouve pas ça si similaire. Comme quoi à un moment faut arrêter de trop se poser des questions...



Rammstein ou Das Ich ?

Bah là tu me prends par les sentiments... J'ai découvert Rammstein ado et j'ai été marqué par la puissance de la mise en scène... et aujourd'hui ils me collent encore des baffes... ce n'est pas le truc musical le plus recherché mais c'est d'une efficacité incontestable, un peu comme AC/DC je dirais, mais presque toutes les personnes qui font de l'indus de nos jours on gardé une petite influence de ce groupe pour une raison ou une autre.



Crowdfunding ou label ?

A moins d'avoir un gros label capable d'injecter une masse de blé dans ton album je ne vois pas trop trop ce qu'ils pourraient nous apporter... et puis lorsque tu respectes ton public et que tu es généreux avec lui il te le rend bien alors je dirais crowdfunding !



Video-clip ou court-métrage ?

Les deux se rejoignent de plus en plus dans notre univers. Shaârghot n'est pas juste un projet musical, c'est aussi de la vidéo, du cinéma, de la BD, du théâtre... c'est pluridisciplinaire en fait. Là, on va automatiquement inclure des parties court-métrage avant nos clips mais il n'est pas impossible de faire aussi un court-métrage sur l'univers étendu de Shaârghot et pas seulement quelque chose de focalisé sur les musiciens.



"Uman iz jaws" ou "Break your body" ?

"Break your body" tout simplement car c'est le plus abouti ! "Uman" on l'a pondu en une aprèm' sans trop savoir où on allait, c'était presque de l'impro, "Break your body" par contre je l'ai vraiment pensé en avance avec Teddy le réalisateur, disons que je suis l'auteur scénariste de tous les clips mais que je m'implique dans la réalisation d'avantage depuis "Break your body", et je pense que le prochain risque de quelque peu de surprendre...



Puritanisme ou censure ?

C'est quoi véritablement la question ? Lequel des deux on met en premier sur le bûcher ? Si c'est en rapport avec notre clip qui ne passe pas sur Facebook, censure...



Salle ou Festival ?

J'ai une affection particulière pour les salles car la plupart du temps il n'y a pas de crash barrière et je sens le public, je peux jouer avec lui plus facilement, le toucher, sentir leurs énergies et ça m'en donne ! Il s'opère un transfert d'énergie plus fort dans les petites salles auquel je suis très sensible ! Après j'aime bien jouer en festoche aussi mais si je n'ai pas à un moment la possibilité de m'approcher du public pour sentir son énergie je sais que ça va me frustrer ! Je veux pouvoir palper ces émotions car elles me nourrissent !



Elysée Montmartre ou Petit Bain ?

L'Élysée était une super date mais il y avait des crash barrières... alors oui j'ai bien réussi à aller au contact du public mais du coup je pense que tu l'as compris, je préfère le Petit Bain à cause de la proximité !



HellFest ou Festival 666 ?

Ouh la ! Rien à voir. Les deux seront très sympas mais de façon très différente ! Il est clair que jouer au HellFest c'est loin d'être anodin et c'est véritablement un plaisir de pouvoir jouer dans un lieu aussi reconnu, surtout que ça a été mon premier Fest Metal quand j'étais ado... et maintenant je vais y jouer avant mes 30 ans ! (rires) J'avoue que j'ai encore un peu du mal à y croire mais j'ai hâte d'y être ! Pour le Fest 666, on a fait de nombreux petits festivals peu connus et on a souvent été très bien accueillis ! Les gens qui font ces festivals sont souvent des passionnés qui en veulent et le public est très différent de celui des gros events ! C'est souvent très festif, très différent des uns et des autres et souvent assez inattendu ! On s'est bien retrouvé programmé à un festival viking une fois et c'était franchement top ! Surtout de voir des types en peaux de bêtes faire des pogos sur la musique d'un monde "futuriste" ça a quelque chose d'assez anachronique et très amusant ! (rires) Nan je ne peux pas choisir, les deux seront bien chacun à leur façon !



David Cronenberg ou Alexandre Aja ?

Cronenberg sans hésiter, son approche un peu glauque expérimentale, bidouille organique me plait bien même si parfois ça sent le plastique mais ça a son charme ! (rires)



Science-Fiction ou Anticipation ?

Anticipation ! La science-fiction laisse plus la place à une utopie, d'autres mondes, de l'espoir, une possibilité de fuite pour un ou des mondes meilleurs alors que les futurs proches option cyberpunk post apocalyptique sont plus proches de notre réalité, plus sombres, plus parlants je trouve. Plus le temps passe d'ailleurs plus j'ai l'impression de vivre dans un chapitre de Transmetropolitain...



Clive Barker ou William Gibson ?

Je vais être franc je ne connais pas assez bien le travail de William Gibson pour pouvoir juger, il faudrait que j'approfondisse mes connaissances sur le sujet au lieu de répondre une connerie. Après je peux difficilement ne pas avoir un léger rictus aux lèvres en pensant aux cénobites de Mr Barker ...



Comic book ou BD ?

J'aime les deux mais à cause de Transmetropolitain je suis vraiment obligé de dire Comic Book même si "Neige" a été mon premier amour en matière de BD post-apo', je ne savais même pas lire à l'époque d'ailleurs (rires). Mais l'univers dans lequel vit Spider Jérusalem est tellement hurlant de vérité que ça m'a terriblement marqué !

Merci Etienne et les Shaârghot, merci également à Roger chez Replica Promotion.

Oli