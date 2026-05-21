Senbeï fait de jolis Rêves. Ils sont poétiques, apaisants, sensibles, lumineux et rarement inquiétants. Et parce que nos rêves se créent à partir de nos souvenirs, parce que de nos songes ressortent nos désirs tout autant que nos angoisses, Senbeï a profité de cet état paradoxal pour se raconter, parler de lui, de ses proches, de ses espoirs comme de ses peurs, de ce qu'il aime, de ce qui le fait rêver. Et ce projet qui a commencé à mûrir en mai 2023 se concrétise dans une œuvre pluridisciplinaire, qui mélange musiques, textes et dessins, ce qui n'est en rien étonnant tant on sait déjà combien Senbeï est influencé par le 7ème et le 9e art, respectivement le cinéma et la bande dessinée, s'il fallait le préciser. C'est donc un album de 15 titres qui est accompagné d'un livre illustré de dessins de Jérémie Gasparuto. Je précise, quand je dis "livre", c'est pas le petit livret de quelques feuillets qui serait inséré dans le CD, et parce qu'il fait un peu plus que 10 pages et qu'il ne retranscrit pas que les lyrics et qu'il y a de jolis petits dessins, on parlerait de bouquin. Non là, c'est un livre, un vrai, un dont le format pourrait aisément servir de cale-porte, mais vu sa qualité, il ferait plutôt partie des "beaux livres", ceux que tu positionnes en évidence, première de couverture bien visible sur ta bibliothèque, parce que c'est visuellement classe et culturellement valorisant. Les Rêves de Senbeï se déchiffrent donc de deux façons, avec les yeux ou avec les oreilles. Mais comme on est dans une chronique musicale, on va jeter une oreille sur l'album, plaise à toi de jeter un œil sur le livre, le mieux étant évidemment d'avoir une œuvre complète.



Musicalement, c'est aussi un autre Senbeï que l'on découvre. Parce que lorsque l'on se livre, que l'on parle de soi, on est forcément moins dans l'exubérance et la démonstration. Tout au long des 16 rêves de l'album, c'est donc une majorité de titres plutôt doux, sobres, dénués de gros beats ou mix destructeurs et qui aiment poser une ambiance sonore propice aux songes. Pour ce faire, Senbeï a fait appel à un orchestre de 15 musiciennes et musiciens plutôt classiques : violons, violoncelles, altos, trompettes, cor, tuba, flûte, clarinette. Une façon d'intégrer des textures plus naturelles au travail du beatmaker, un apport qui renforce le traitement cinématographique de l'œuvre. Pour les guests, on retrouve Miscellaneous, déjà croisé maintes fois dans les précédents opus du Toulousain, énorme sur le titre "Hearbeats" ; également son pote Al'Tarba, son compagnon de bon son ; Opaline, chanteuse et compositrice franco-philippine qui pose sa voix lumineuse sur deux titres et Aurus, artiste réunionnais d'electro pop world qui propose son flow et son chant apaisants sur "Getting old". Et au final, on retrouve bien l'univers Senbeïen, ce mélange de références cinématographiques (et comme tu es cinéphile, tu auras évidemment noté que l'artwork est un hommage au film Yume (rêve en japonais), d'Akira Kurosawa), de références à la culture pop et plus spécialement japonaise, baignée dans les créations du maître de cérémonie. Tout cela aboutit à une belle biographie, qu'il convient de parcourir à tête reposée, affalé sur un support moelleux, casque avec réducteur de bruit bien positionné, tout en parcourant le livre pour une immersion totale, au fond de cette vallée où s'entassent les souvenirs, les sentiments et les aspirations, sous un arc-en-ciel protecteur, plus loin des autres et plus proche de Senbeï.

Eric

Publié dans le Mag #69