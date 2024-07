Conseillé par un ami puis découvert en live à l'occasion de la dernière édition de La Ferme Électrique, voici que le heureux hasard me propose de chroniquer Chromé total, le dernier EP de 5 titres de Scuffles sorti en novembre dernier. Ce duo d'Angers ne passe pas inaperçu, à commencer par leurs vestes de survêtement Adidas personnalisées et identiques, tels des jumeaux maléfiques en train de faire des grimaces sur leur photo promo, à l'image de l'espièglerie dont fait preuve leur musique, de la synth-punk aux relents 80's et electro voire techno : une façon d'annoncer clairement la couleur vis-à-vis de ce qu'on va se prendre dans les oreilles. Chromé total, en référence aux bagnoles de sport, est une ode à la teuf. Leur titre éponyme, très réussi et entêtant, est la quintessence de ce qu'est capable de livrer le duo issu de la scène punk. Œuvre moderne puisant dans le passé (la coldwave eighties donc, mais aussi la techno hardcore frontale des 90's), leur son fait de synthés analogiques, de machines et de guitares est pénétrant et contagieux. Impossible de rester coi face à ses vagues percussives et froides rappelant autant Oi Boys, Infecticide, Violence Conjugale, et les vieux Indochine avec, par-dessus, les paroles en français qui sentent le vécu. Charmé total !

Ted

Publié dans le Mag #60