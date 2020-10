Alors que la trilogie autour de Mr Sprangler s'achève, Philippe, tête pensante de Porn, fait le point sur celle-ci et nous projette déjà dans le futur.

Est-ce qu'on se sent soulagé quand on termine un projet aussi ambitieux que cette trilogie ?

Je ne dirais pas forcement soulagé. Heureux et fier peut-être ? On pourrait parler d'un sentiment mitigé. À la fois de la tristesse mais aussi bonheur et fierté d'avoir enfanté une complète trilogie qui a trouvé écho auprès d'un public qui, avec tout notre étonnement, ne cesse de croître de manière exponentielle depuis la sortie du premier acte : The ogre inside. Je discutais récemment avec Chris Vrenna qui me faisait part de son admiration, il me parlait des sessions d'enregistrement de Downward spiral de NIN , qui est aussi un concept album, ainsi que de Antichrist superstar de Marilyn Manson sur lequel il a également travaillé. Trouver écho auprès du public et d'artistes que tu admires et certainement la plus grande des satisfactions qu'un musicien puisse avoir. Entendre Chris Vrenna me dire cela est incroyable... Cela est aujourd'hui possible grâce à Mr Strangler, et avec ce nouvel opus, s'achève notre aventure avec lui. Il y a donc un peu de tristesse, mais il faut savoir dire au revoir. Tout a une fin.



Trois albums, des dizaines de titres remixés, un gros paquet de clips, il y a beaucoup de motifs de satisfaction, de quoi es-tu le plus fier ?

De l'ensemble, sans le moindre doute. C'est difficile de parler de tout ça car il y a beaucoup de choses à dire. Une trentaine de morceaux, une dizaine de clips dont trois tournées à Los Angeles. Des remixes par Stabbing Westward, Chris Vrenna de NIN , Orgy, Combichrist... De belles dates aussi, avec un groupe live qui déchire et une super équipe technique...

Toutefois, ce dont je suis le plus fier c'est d'être arrivé au bout de la trilogie, et de comprendre que ce n'est que le début. On a enquillé trois albums en trois ans, tourné douze clips, et pour autant nous ne sommes pas lessivés. Et nous sommes déjà en train de bosser sur la suite !



Le confinement t'a permis d'avancer sur de nouveaux projets ?

Oui ! Un nouvel album arrive en 2021 ! Une nouvelle histoire qui sera déclinée sur plusieurs albums et qui est une suite directe de la Trilogie Strangler. Strangler est mort, mais son héritage est vivant. Une communauté a fait de lui un messie...



Est-ce qu'après cette expérience, Porn pourrait revenir à des titres plus dansants et sexy comme il y a 15 ans ?

Oui absolument ! Mais pas forcement tout de suite. Nous sommes en train de bosser sur la suite. Cela prend une tournure différente de la Trilogie Strangler. Nous avons entamé le processus d'enregistrement, et nous travaillons avec Chris Vrenna en ce moment. Porn ne sera pas esclave de Porn. J'ai un peu du mal à comprendre les groupes qui toute leur vie enregistrent le même album. Parfois, en tant que musicien, on pense à tort que le changement va être mal perçu du public...



Plus que des albums, Porn a offert un univers avec pas mal de vidéos. À quand le film ?

J'adorerais ! Pour tout te dire, j'y pense pas mal en ce moment... Je devais me rendre à Los Angeles en juin. Je comptais rencontrer quelques personnes pour évoquer le sujet... On verra plus tard mais, définitivement, je travaillerais volontiers sur une série ou un film basé sur Mr Strangler. J'ai beaucoup développé l'histoire du personnage, et de ce qu'il devient aussi après sa mort...



Et si Porn devait réécrire la musique d'un film, ce serait lequel ?

Excellente question... Quand j'aime un film, je ne voudrais rien y changer ! Encore moins toucher à la musique. Et quand je n'aime pas, et bien je n'aime pas... Donc je ne voudrais sûrement pas travailler dessus. Erwan, qui travaille avec moi sur l'écriture de Porn et An Erotic End of Times, adorerait bosser sur une BO.



Parmi tous les rôles que tu as, lequel t'amuse le plus, lequel te donne le plus de mal et sur lequel es-tu le plus critique envers toi-même ?

Je dirais tous. Vraiment ! Je suis extrêmement critique envers mon travail, et comparé aux artistes que j'admire, je me trouve bien mauvais !



Ce troisième acte est musicalement plus "doux" que les précédents, c'était prévu dès le début ou c'est juste comme ça ?

Oui, absolument, l'idée était de coller à l'histoire. Dans cet opus, Mr Strangler est en prison, il attend son exécution, il a bien compris que c'était la fin. Lorsque tout est plié, ça ne sert à rien de s'agiter bêtement. Strangler fait face à sa mort, avec dignité. Il y a effectivement, un effet "cotonneux" peut être. Ça m'évoque un peu la fin de vie, cet instant liminal où on ne sait plus si l'on est encore conscient, mort ou dans un songe.



Les trois opus forment un tout mais ont chacun leur couleur, serais-tu capable de qualifier chacun d'eux avec un seul mot ?

J'en suis incapable...



Le dernier est le plus "torturé", aussi bien du côté du protagoniste que du spectateur, ce qui crée une forme de malaise, avoue que ça te fait plaisir de jouer avec les sentiments !

Oui ! À quoi sert la musique si ce n'est à créer du sentiment !



J'ai l'impression que Porn a plus de succès à l'étranger qu'en France, c'est une réalité ou pas ?

Bien évidemment et par ailleurs tous les groupes qui fonctionnent ont plus de succès à l'étranger qu'en France ! Groupe français ou pas ! Ça vaut autant pour Gojira, Daft Punk, Phoenix ou Porn.



Si c'est vrai, comment l'expliquer ?

Les français écoutent en majorité Jul et Maître Gims. La part de marché "rock" de l'industrie musicale en France, c'est peanuts. Heureusement qu'on a plus de succès à l'étranger. Là où on voit une différence significative, c'est aux USA. C'est notre plus gros public de très très loin, ensuite vient l'Allemagne et le Royaume-Uni. Avec les outils statistiques qu'offre Spotify, c'est simple et pratique à mesurer.



Le Coronavirus a contrecarré pas mal de plans notamment des concerts, ce n'est que partie remise ?

Absolument ! Les premières dates qui avaient été calées sont reportées aux printemps 2021. Puis en fonction des propositions, nous verrons si nous tournerons plus. Un nouvel album sortira aussi au printemps 2021...



On est toujours dans l'incertitude pour le live, quel est donc le futur proche de Porn ?

Nous publions une série de remixes tout l'été ! Nous avons eu le privilège d'être remixés par Combichrist, Stabbing Westward, Orgy, Chris Vrenna, Jimmy Urine de Mindless Self Indulgence, The Anix, Ash Code, Lluther, Aura Shred... De quoi faire patienter notre communauté avant la sortie du premier volet de cette nouvelle aventure musicale qui sera déclinée sur plusieurs albums. Nous avons bien entamé le processus de création et d'enregistrement. Chris Vrenna a rejoint l'équipe, il a été batteur chez Nine Inch Nails et Marilyn Manson, mais il est aussi producteur, il a produit deux albums pour Manson et a fait des collaborations avec Code Orange par exemple sur leur dernier album, et est également compositeur. C'est extrêmement stimulant de bosser avec un musicien de cette envergure !

Merci Philippe, merci Porn, merci Les Disques Rubicon.

Photos : DR

