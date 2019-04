Porn apprécie particulièrement l'exercice du remixage, non seulement pour retravailler les morceaux des autres mais aussi pour se faire revisiter (Deconstruct). Pour promouvoir la sortie des clips (tous superbes) liés à l'album The ogre inside, les Lyonnais ont demandé à des amis (très très proches pour certains !) de présenter différentes versions du titre qui faisait l'objet d'une vidéo, sortant les morceaux au format EP numérique. C'est à peu près cette collection de titres que regroupe The ogre inside remixed, une compilation qui ne reprend pas tous les morceaux d'origine (j'aurais bien aimé un "Nothing but the blood" !) mais surtout "The ogre inside" (4 versions). Heartlay refaçonne deux titres avec délicatesse et une légèreté toute EBM, Thot s'empare de "Sunset of cruelty" avec des ajouts qui renforcent la dynamique du titre, le Lyonnais voisin de palier Aura Shred donne plus d'impacts au rythme et nettoie les bandes pour mieux y incruster ses sonorités propres. Enfin, le gros du boulot a été fait par le side-project An Erotic End of Times avec ce qu'il contient de lourdeur et on le devine, l'envie pour Philippe, tête pensante des deux groupes, de "tester" d'autres choses avec ses propres enregistrements. Si, comme lui, tu veux explorer davantage l'ogre, fonce, sinon, commence par écouter l'original...

Oli