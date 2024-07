I'm asking Not me All eyes We are many No fear I'm walking Slow suicide Spaceman Fire alarm Don't blame the devil Blazing One eye view

10, pour 10 secondes d'écoute avant de retrouver avec joie cette nouvelle récolte du Peuple de l'Herbe ; 10 pour une décennie, que dis-je, presque 3 décennies traversées avec ce bon son électronique si singulier du Peuple de l'Herbe , né à la confluence du Rhône et de la Saône, né d'une confluence d'électro, de hip-hop, de dub, de drum'n'bass ; 10 pour la dizaine de membres qui ont œuvré pour que l'herbe soit toujours verte et contribué à ce que, malgré le turn-over, l'empreinte musicale du Peuple de l'Herbe se reconnaisse à la première écoute ; mais surtout et évidemment 10, parce que c'est leur dixième album studio, qui inscrit Le Peuple de l'Herbe dans la durée, dans la référence, et se dire qu'il est bien loin le temps où on les résumait à la pochette cool du chien qui fume et son single "PH thème"... enfin, si tu en es resté(e) là, alors il va falloir rattraper tout ça, et reprendre toute la discographie.



Mais on ne va pas reprendre toute l'histoire du Peuple, Ted s'y est déjà brillamment employé et tu pourras retrouver les chroniques de 7 des 9 premiers albums sur le W-Fenec. Intéressons-nous à ce 10, qui sonne toujours aussi original et éclectique, la marque de fabrique du Peuple de l'Herbe . Et même si le line-up a beaucoup changé depuis le premier album, le résultat est le même, c'est une potion magique de hip-hop, de funk, d'électro, de dub, de rock, qui mijote, où chaque louche a sa saveur particulière. Un son toujours énergique, avec un chant plutôt orienté hip-hop mais une musique variée, aux samples créatifs, où l'humain semble avoir pris le pas sur les machines. Chaque titre a son petit caractère mais si tu veux un avant goût tu peux mater le clippé "All eyes" pour en prendre une bonne dose.



En résumé, 10 est dans la lignée des productions précédentes. Au bout de 10 albums, on s'habitue à la qualité musicale du combo, mais soyons lucides, le Peuple reste à part dans le paysage musical, et avec le temps il ne faudrait pas que l'habitude banalise l'exception.