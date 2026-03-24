Derrière Paradoxant se cache Antoine Meersseman, ancien bassiste de BRNS qui, après plus d'une décennie passée à creuser son sillon dans le rock indé, a décidé de s'émanciper en solo. En réalité, son projet est né en 2019, donc bien avant la fin de BRNS, une année où le Belge esquissait déjà les contours de sa musique avec quelques personnes extérieures dont Monolithe Noir. Autour de lui désormais gravitent le batteur Romain Benard (ex-Ropoporose, Primevere), la claviériste Lou Wéry (STACE, Whoman), et le guitariste Clément Marion (Ada Oda, David Numwami). Un quatuor ouvert aux expérimentations d'Antoine, et qui sur Deux, son deuxième album, se met au service d'une musique brouillant les frontières entre électronique et acoustique/électrique.



Ici, les nappes de claviers se mélangent très facilement à des beats électro sous tension, les guitares dialoguent avec des rythmes hypnotiques, un saxophone s'invite parfois sans prévenir... En bref, Deux agit comme une sorte de laboratoire d'idées, un espace de tests ou l'on compose et décompose. C'est à la fois sa force et sa faiblesse, il séduit par son audace tout en perdant par moments en cohérence. On se laisse volontiers happer par les instants sombres et captivants comme celui de "La disparition", par la légèreté pop d'un "Rêve bizarre", ou encore l'accalmie ambient de "FM". En revanche, là où le disque pêche un peu, c'est dans certaines orientations vocales prises qui laissent totalement perplexes : la voix de punk enragé sur "Jamais sans personne", l'autotune trop appuyé de "Les abîmes", ou l'élan chanson française de "Temps libre"... Dommage, car les compositions sont de qualité.



Malgré ces écarts, Deux demeure un disque kaléidoscopique immersif, audacieux, souvent fascinant. Il est à voir comme une étape naturelle dans la vie d'un artiste en train de se (re)définir, un terrain d'essai fertile qui servira peut-être à préparer puis sortir son œuvre référence.

Ted

Publié dans le Mag #68