Le monde des DJ est aussi varié que celui de la musique. Du spécialiste du bal musette, aux DJ techno mondialement connus, il existe une niche, les spécialistes du métal !

A l'occasion du Hellfest, nous avons rencontré l'un d'entre eux, PamLee, un des spécialistes du genre.

Pamlee au Hellfest 2023 Pam, tu es l'un des DJ officiant au Hellfest. Pour commencer, peux-tu te présenter, toi, ton parcours...

Je suis PamLee, j'ai commencé à mixer en 2011 dans un club Rock de Tours où j'étais résident tous les soirs jusqu'en 2018, puis au hasard d'une soirée j'ai fait la connaissance de certaines personnes du staff du Hellfest.



PamLee et le Hellfest, c'est quoi votre histoire commune ?

En 2016, j'ai commencé à mixer pour le Cult. A l'époque, il n'y avait pas vraiment de DJ attitré, et au fil des soirées je me suis retrouvé à mixer pour le Hellfest Cult toute l'année, partout en France. En 2017, j'étais le seul DJ tous les jours sur la Hellstage, j'ai également mixé sur le corner et au VIP.



Et PamLee au Hellfest 2023 ?

Je fais deux sets au VIP, ce sera la deuxième fois que je mix au VIP. En dehors de mes sets, je vais faire quelques concerts, et surtout hiberner en journée ! C'est plus de mon âge 4 jours de fête (rires).



Quel est ton retour sur tes sets de cette année ?

Mon retour de set cette année fut vraiment cool ! Beaucoup beaucoup de monde, je pense avoir marqué les esprits vu le nombre de personnes qui m'ont pris en photo ou filmé pendant mon set !



Quels sont tes ressentis sur cette édition ?

Mon ressenti de cette édition, beaucoup de monde encore une fois. J'ai trouvé l'orga moins carrée que d'habitude, une organisation un peu chaotique par moment, les bénévoles ont beaucoup couru !



Quels ont été tes coups de coeur musicaux de cette édition ?

Mes coups de coeur ?... Clairement Skynd le dimanche, The Lord of the Lost et super show de H09909 également.



Quelle est le planning de PamLee pour l'avenir ?

Mon actu recommence dès cette semaine avec un retour dans la discothèque de mes débuts pour un set bien métal. Puis pas mal de clubs cet été pour finir sur la côte landaise en septembre dans des clubs et bars rock.

On remercie PamLee pour le temps qu'il nous a consacré et son retour sur cette 16ème édition du Hellfest. N'hésitez pas à le suivre pour des soirées Metal Indus de haute volée.

Photo : Nolive