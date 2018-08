Electric Stutter Montage of Bugs Paradise Future Fade In, Fade Out Single Night Wailing Sirens Machine Boy Tremoli Cyber Circus

C'est toujours avec un goût inaltérable pour les bizarreries sonores que Denovali Records nous envoie cette fois-ci Orson Hentschel, un compositeur allemand que nous avions découvert il y a deux ans à travers un passionnant premier LP d'ambiant électronique minimal nommé Feed the tape. L'année dernière, la sortie d'Electric stutter poursuit sa profonde quête de sons les plus immersifs possibles à travers 55 minutes de paysages instrumentaux alliant sans problème la musique expérimentale contemporaine harmonieuse, le trip-hop, la musique industrielle ou le drone, pour ce citer que ces genres. Si instrumentalement Massive Attack, Portishead et Björk sont les références citées par ce trentenaire de Düsseldorf, elles n'apparaissent à l'évidence que par petites bribes ou se dévoile progressivement tant l'ambiance générale de ce deuxième LP, quelque part entre une séance brumeuse d'hypnose et la bande son d'un film fantastico-futuriste, reste une charge sonore très complexe à appréhender en premier lieu. Les aficionados du label allemand n'en seront absolument pas surpris, pour le reste, c'est une toute autre histoire.

Ted