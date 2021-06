On suit les aventures d'Olivier Florio depuis les débuts de son projet Oolfloo il y a une dizaine d'années, à l'occasion de la sortie de son nouveau projet The New Horizons, on a échangé quelques EMails et commencé à parler cinéma et musique. Cette correspondance s'est rapidement transformée en interview, la voici.

The new horizons est une musique pour un film qui n'existe pas, ce serait plutôt pour un film à gros budget qu'une comédie romantique ou un drame à la française, non ?

Effectivement, The new horizons est un concept album qui, sans être une musique de film à proprement parler, n'est pas sans évoquer quelques uns des grands territoires sonores de la B.O. Une B.O de film sans film. Exact. Lorsque je compose une musique de film j'ai très fréquemment un sentiment de "manque" et je dois avouer que j'ai fini par m'auto-écrire une B.O. Celle d'un film que j'aimerais voir justement. Je crois que la musique de film française actuelle s'inscrit dans une dimension relativement "intimiste". Probablement en lien avec le contenu des films eux-mêmes et surtout en lien avec leur facture très fragile. De ce point de vue, The New Horizons vise sur du très large format, c'est clair. On a besoin d'air ! Notamment si l'on tient compte du climat politique actuel... On peut le voir comme un gigantesque blockbuster, un thriller interstellaire ou une réflexion métaphysique sur le cosmos. Entre Blade runner, Interstellar et 2001. Au delà de tout ça, le projet a eu aussi pour objectif, pour moi, de tisser un lien entre la dimension industrielle de mes influences et quelque chose de plus symphonique, dans la veine du néo-classicisme, un truc proche de Clint Mansell ou Max Richter pour donner un ordre d'idée.



La musique emblématique de 2001, c'est Strauss, pas mal de scènes "marquantes" du cinéma sont associées à de la musique classique, pourquoi chercher à en créer de nouvelles alors que celles qui existaient avec le cinéma fonctionnent très bien ?

Dans 2001, il y a Strauss bien sûr, mais il y a aussi György Ligeti et son "Lux aeterna" sur la fameuse scène de Stargate. Kubrick, du point de vue de l'utilisation de la musique dans ses films, est assez singulier. Il a, la plupart du temps, utilisé de la musique pré-existante et puisé dans le répertoire soit classique, la "Sarabande" de Haendel dans Barry Lindon par exemple, ou bien dans son prolongement, celui de la musique contemporaine, "Utrenja" de Krzysztof Penderecki dans Shining par exemple.

Je ne sais pas si de nombreuses scènes "marquantes" du cinéma sont associées à de la musique classique mais créer une musique originale pour un film a un sens dans la mesure où celui-ci se présente en général dans une démarche de création originale et dans lequel la musique a également ce rôle. En ce sens, elle a un intérêt souvent à être générée ex-nihilo en même temps que le film. Kubrick utilise Strauss de manière inattendue et cela crée tout de même un regard nouveau. Lars Von Trier utilise Wagner dans Melancholia et là aussi cette juxtaposition crée une dimension singulière. Cette question est donc difficile à trancher. De mon point de vue, il n'y a pas de règles. Tout dépend du contexte du film et de l'esthétique que cherche à obtenir le réalisateur.



Sur cet album, la musique ne correspond pas à des images, est-ce que tu aurais pu penser à créer de "nouvelles musiques" pour des scènes existantes ? Genre remplacer Beethoven d'Orange mécanique, Wagner de Apocalypse now, Mozart de Alien....

Ah ! C'est intéressant. Lorsque j'ai vu le Lars Von Trier, Melancholia, je me suis dit que Wagner et son "Tristan et Iseult" ne convenait pas. De là à remplacer des scènes aussi mythiques que celles que tu évoques, par une musique que j'aurais pu composer moi-même, non, j'avoue que c'est extrêmement difficile. Tu cites notamment Apocalypse now qui a été monté par Walter Murch dont j'ai eu la chance de suivre quelques masterclasses et conférences. Le choix et le montage de la musique y est extrêmement étudié et il est, à mon sens, vraiment difficile de trouver autre chose tant l'homme est cultivé et avisé sur ce point.



Au contraire, est-ce que parfois tu te dis qu'une musique n'est vraiment pas adaptée à un film ?

Lorsqu'un employé de bureau se retrouve choqué parce que sa copine le quitte et que surgit soudain le Requiem de Mozart dans un film, là, c'est vraiment trop. Non, seulement cela dégrade l'œuvre en elle même, et je parle de la musique, mais cela témoigne également d'une réelle ignorance. Le choix et l'utilisation de la musique est complexe dans un film. C'est un travail à part entière qui doit être effectué, à part du montage image du film. Malgré tout, en France ces postes sont malheureusement la plupart du temps remplis par le monteur image, ce qui, à mon sens, est une erreur. Nombre de musiques sont utilisées par facilité de montage et destinées à masquer certaines faiblesses du film ou du montage lui-même.



Comme Besson travaille toujours avec Serra et que les autres réalisateurs français bossent surtout pour des commandes, le "marché" de la musique de gros film n'existe pas ?

On peut dire ça, c'est un univers très volatile, complètement atomisé. Pour reprendre une étude de Séverine Abhervé qui a fait une enquête poussée sur le sujet "en 2008-2009 sur 1 633 films, 1 004 compositeurs sont associés à 1 350 films, mais on ne peut pas dire qu'ils soient tous des professionnels de la composition à l'image. Ceux qui ont composé sur une période de neuf ans ne sont que 251. Parmi eux, les moins réguliers ont composé 2 musiques de film et les plus actifs 28. Seule une vingtaine font un film par an !"... Cela donne une perspective sur la réalité.

Je n'ai jamais du reste considéré ce secteur comme un marché. Malgré de nombreuses années à évoluer dans ce domaine, j'avoue ne pas en comprendre encore tous les rouages. Aujourd'hui, mon seul guide, c'est l'instinct. Du reste, plus j'avance dans ma carrière musicale, plus la part de la musique de film devient relative. Je renoue de plus en plus avec mes sources. La musique contemporaine, la musique industrielle dans une sorte de grande synthèse dont The new horizons est le premier opus. Mais cet album pourrait être classé au rayon B.O tout autant qu'au rayon musique contemporaine. J'en définit le style comme classical/industrial qui renvoie, peut-être inconsciemment, à Angelo Badalamenti, le compositeur entre autre de David Lynch et à son "Industrial symphony N°1".



Pour beaucoup, y compris dans le monde du rock/métal, la musique symphonique est une sorte de Graal, toi qui a beaucoup travaillé seul, est-ce que tu considères cela comme une quête ?

On a peut-être parfois en tête, dans l'imaginaire collectif, l'idée que le Rock et encore plus le Métal seraient en quelque sorte des "sous-musiques" appartenant à une "sous-culture" par opposition à la musique de répertoire dite "classique" ou contemporaine, notamment symphonique, qui serait, par opposition, rattachée à une forme plus "noble" de la musique. Malgré tout, les musiciens, de Métal particulièrement, sont souvent de très bons instrumentistes, relativement techniques dans leur approche et ils ont une bonne connaissance de la musique occidentale en général. J'imagine que certains d'entre eux sont également passés par "la case" conservatoire. Au conservatoire, l'orchestre et la musique symphonique peuvent à certains égards, représenter une sorte d'aboutissement de la pratique de la composition voire de la pratique instrumentale pour certains pupitres. L'idée de relier ces 2 extrêmes paraît peut-être, de fait, naturelle pour ces musiciens/groupes.

Faire le grand écart entre Métal et musique symphonique est en outre assez tentant !

Ceci étant, les orchestrations adaptées ou dérivées de la pop ou du métal pour l'orchestre restent en général "limitées" en terme d'orchestration. Elles se bornent souvent à ré-arranger/redistribuer la plupart du temps des lignes mélodiques de guitares, basse, chant, etc aux différentes parties de l'orchestre comme Epic Symphonic Rock avec Iron Maiden ou bien tout simplement à accompagner comme pour Metallica.

Pour ma part, j'ai eu une formation au conservatoire relativement étendue en tant que musicien d'abord et également en tant que compositeur parallèlement, d'orchestration et de musique électroacoustique. Je me suis aussi également beaucoup intéressé à diverses musiques transversales et underground, que j'ai pratiquées sous différentes formes/projets/groupes, ce qui m'a permis de naviguer entre tous ces univers.

J'adore travailler sur un projet orchestral comme The New Horizons combiné à des textures électroniques tout autant que performer avec mon projet Oolfloo une sorte d'indus romantique. Je ne vois pas de frontières. Au delà de l'orchestration et du style, ce qui m'attire dans une musique c'est la profondeur de l'œuvre en tant que telle.

Enfin pour réagir sur le fait que je travaille seul, je dois dire que plus j'avance et plus je collabore, en fait. Soit au travers de projets multidisciplinaires soit au travers de mon activité de producteur/réalisateur artistique comme avec Gemini par exemple, un duo electro franco-chinois ou bien les 5678's, les rockeuses japonaises du film Kill Bill dont j'ai eu l'occasion d'enregistrer et réaliser le titre "Hoovering" par exemple.



En tant que chef d'orchestre, quelle part de liberté tu laisses aux musiciens ?

Diriger un orchestre est une discipline bien à part de celle de compositeur. Je ne dirige jamais les pièces que j'écris. Pour diverses raisons. La principale étant psychologique. Le lien tissé avec les musiciens d'un orchestre est assez complexe. Et lorsque j'arrive à l'étape de l'enregistrement, je suis dans un état de tension et d'épuisement assez avancé, je préfère passer la main. Et puis, il y a vraiment des techniques de travail avec un orchestre qui demandent du temps et un savoir-faire spécifique. Je n'exclue pas de le faire dans le futur, qui sait.



Qu'est-ce que tu attends de The New Horizons ?

C'est difficile à dire. Je crois qu'il vaut mieux ne rien attendre pour ne pas être "déçu". The New Horizons est pour moi la musique que je souhaite entendre aujourd'hui. Je suis vraiment heureux d'avoir pu aller au bout de ce projet. 120 contributeurs l'ont soutenu financièrement au travers d'un crowdfunding fructueux qui a permis de payer en partie les séances d'enregistrement et une centaine d'intervenants y ont pris part, un orchestre, des solistes, des mixeurs, des ingénieurs du son, des assistants etc. C'est déjà énorme. Une belle expérience. Travailler avec un orchestre c'est vraiment magique et c'est à chaque fois une aventure extraordinaire !

Cet album est aussi une synthèse de mon parcours de compositeur et, en même temps, un nouveau départ. En effet, je le considère comme la première étape d'une direction plus aboutie de mon travail et je pense rester quelques temps sur cette orientation.

J'espère, qui sait, toucher un public différent. Je ne renonce pas à penser que cette musique sera peut-être un jour plus "exposée" ou "lisible" pour un public plus large. J'essaie de garder le cap ! Mais si sur mon chemin je ne rencontre qu'une seule personne qui aime cette musique alors je serai déjà pleinement récompensé.



Faut-il comprendre qu'Oolfloo est mis au placard ?

Non, pas du tout ! J'envisage de sortir Les sons effacés, le premier album d'Oolfloo, en français, il n'est jamais sorti officiellement. Je suis en train de retravailler dessus, de refaire des voix et de remixer certains titres... mais je suis très, très lent !



La situation actuelle n'est pas franchement favorable à la culture, arrives-tu à mesurer l'impact du confinement en temps qu'artiste ?

L'impact est relativement clair : c'est l'impasse pour le secteur culturel actuellement. Le secteur de la musique avait déjà profondément été impacté par la transition numérique dont il peine encore à se remettre. Ce secteur a été le premier à subir un détournement pur et simple de la valeur au profit de ce que l'on appelle aujourd'hui les GAFA mais que j'élargirais également aux fournisseurs d'accès. Sans contenu, l'internet n'est rien. Et, quand on observe le déséquilibre, il y a de quoi rester pantois. Lorsqu'un artiste/label uploade du contenu sur Youtube, c'est Google qui empoche la monnaie en vendant de l'espace publicitaire aux annonceurs. Un titre vu des millions de fois constitue le panneau d'affichage idéal. Quant à la redistribution en aval pour les artistes... cherchez l'erreur.

Le virage de la transition numérique a été mal négocié à l'époque par les professionnels du secteur musical. Soit ils n'avaient pas les moyens de lutter, étaient-ils trop petits ?, soit ils étaient d'une génération qui n'a pas vu venir internet, étaient-ils en déphasage ?, soit ils étaient trop riches pour se sentir en danger. Toujours est-il que cela nous a plongé dans le chaos sur ce point en France et en Europe. Aujourd'hui, de nombreux secteurs sont concernés par la transition numérique. Le cinéma, l'édition, la presse. On ne sait toujours pas quand la balance de la répartition de la richesse sera rétablie. La réponse du gouvernement et de l'Europe est beaucoup trop molle.

Les musiciens ont, dans la période qui a suivi, eu une petite ouverture du coté du Live mais, là aussi, les conditions sont devenues très dures et l'arrivée du Covid a tout simplement transformé une situation difficile en une situation quasi-impossible. Nous devons réapprendre à nous défendre face à un système qui nous broie purement et simplement, tous, collectivement, et ce qui m'inquiète actuellement c'est l'Absurdistan, le nouvel état émergeant entre les mains d'un gouvernement dangereux et construit sur les ruines de ce qui s'appelait à l'époque : la France.



Alors, je te nomme ministre de la culture, tu fais quoi en premier ?

Je commence par réouvrir les librairies ! Une part importante de la création artistique, notamment littéraire, au cours du vingtième siècle s'est focalisée sur l'expression d'une vision dystopique du futur. Cette fermeture soudaine des librairies en est un peu l'écho, comme une effluve échappée des lignes de ces ouvrages en quelque sorte, comme si la fiction rejoignait la réalité. Je crois que le monde de demain est celui que l'on imagine aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui tend donc de plus en plus à se calquer sur celui qui a été imaginé hier.

Au commencement était le verbe. Ce que l'on pense devient ce que l'on dit. Ce que l'on dit devient ce que l'on fait. Formuler le monde, c'est donc le rendre réel. Il ne nous reste plus qu'à formuler un monde meilleur pour l'avenir.

A vos plumes donc ! Merci Olivier !

