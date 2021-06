Soyons honnête, on connaît surtout le travail d'Olivier Florio via OolfloO son projet électro-rock, ce n'est pourtant qu'une petite partie de son œuvre puisqu'il produit et orchestre essentiellement des musiques destinées à des films (ou des séries), un exercice de commandes puisqu'il s'agit d'illustrer musicalement des ambiances particulières. Avec le nouveau projet dénommé The New Horizons, l'artiste protéiforme s'attaque à une musique de film... sans film. Soutenu par une communauté de fans à travers le monde et par quelques personnalités comme Jean-Christophe Grangé (romancier), Beb-Deum (auteur de BD), Esty Grossman (créatrice de bijoux), Jean-Baptiste Saudray (pianiste), Julien Dajez (réalisateur), Guillaume Béguin (comédien et metteur en scène)... Olivier s'est donc lancé dans la composition d'un "score", la bande-son d'un film qui n'existe pas. Peut-être que ces morceaux seront utilisés par des cinéastes un jour mais pour l'heure, ils sont créés ex-nihilo, c'est à nous d'inventer, d'imaginer les scènes que l'on veut.



Peu apte à critiquer le rôle de chef d'orchestre ou la musique dite "classique", je me contente ici de me laisser bercer par l'ensemble symphonico-électronique et de jeter quelques impressions. Comme le fait que cet "Earth" qui entame l'album pourrait aussi le clore, il est pesant, presque solennel, le nouvel horizon qui se dévoile n'est pas des plus aguicheurs (est-ce le glas qui retentit à la fin ?). "Cluster of lives" et "Passing the moon" nous ramènent en territoire plus connu, éthéré, on est proche de certains titres d'OolfloO avec la prédominance de samples et peu de grands mouvements. Le mariage des deux univers se fait sur "Olympus mons" où le tempo se marque et apporte un peu de tension. Il annonce le premier tournant, certainement la fin du premier acte, ce qui est sûr c'est qu'il se passe quelque chose lors de "Blue shift - red shift". Un autre climat s'installe tranquillement avec "Beyond" où seul un cor vient habiller les nappes de synthé. Avec le titre qui donne son nom au projet, "The new horizons" donc, on progresse par vagues, la dernière déferlante se meure sur "Kronos" qui semble être le climax tant le "Scintillation" qui suit est posé. Le générique de fin arrive sur "A step to the infinite" qui clôt l'album mais pourrait aussi l'entamer puisqu'il porte en lui davantage d'espoir et d'élan. Si pour certains films, le score semble passe-partout ou anecdotique, l'absence d'images met ici en relief le travail colossal du compositeur qui n'a pas toujours l'occasion de mettre en musique des films qui explosent le box-office (surtout en ce moment). Pourtant, on connaît tous un paquet de ces spécialistes ô combien respectés par tous, quelques soient leur style, leur époque ou leurs inspirations (John Williams, Vangelis, Philippe Sarde, Danny Elfman, Howard Shore, Vladimir Cosma, Clint Mansell, Michel Legrand, Hans Zimmer, Ennio Morricone...).

