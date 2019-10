Avoir travaillé pour la musique des adaptations télévisées des romans de Grangé (Le passager, Les rivières pourpres) a remis Oolfloo sur les rails. Apporter du chant sur une bande son de film n'est pas courant mais pour "Get started" ça coulait de source et Olivier Florio a poursuivi dans la même veine pour sortir un EP inspiré. Qu'on le lise dans ce sens sans le point, au premier degré "dans un souffle" ou moins littéralement "en boucles", on peut jouer avec la signification de In.Spiro et se laisser aller à divaguer comme le fait son géniteur sur des pistes assez posées où ses mots comme ses bidouillages ne tombent pas aussi au hasard que l'on pourrait le penser. Toujours dans un style proche de celui de Trent Reznor, Oolfloo me rappelle aussi de bons souvenirs quand la rythmique se fait plus organique, colorant l'ensemble dans des teintes proches du Title of record de Filter ("Get started" et "Numbers"). Les deux autres plages sont plus aventureuses mais pas dénuées d'intérêt (le chant féminin qui vient éclairer "Digital world") même si je les verrais mieux s'intégrer dans un LP plutôt que sur ce format, forcément trop court.

Oli