La dernière fois qu'on avait entendu parler du rappeur américain Oddateee, c'était à l'occasion d'une collaboration avec le duo marseillais WaMo. Quelques années plus tôt, en 2021, il avait sorti sous son nom un deux-titres, Dumb shit/SpiKKKS, censé annoncer le futur, à savoir un nouvel album. Eh bien, ça y est, quatre ans après, nous y voilà ! En mars 2025, le MC et producteur new-yorkais livre Rabbit season, via les labels KdB Records et Atypeek Music. Il était temps ! Sans surprise, on retrouve "Dumb shit" et "SpiKKKS" sur les 12 pistes de Rabbit season. Même l'artwork, qui s'affirme par la présence d'un lapin féroce sur fond rose, ne change pas par rapport au deux-titres. À l'instar de Dumb shit/SpiKKKS (et de ses prédécesseurs), qui accueillait déjà quelques invités (en l'occurrence Junior Robinson et Mickalo'), ce nouvel album perpétue la tradition des featurings. Outre Robinson (qui joue aussi son rôle à la production) et Mickalo', qui prennent part à l'élaboration d'autres morceaux que ceux cités plus haut, Oddateee a fait appel à Dälek sur la production des 4 premiers morceaux et à deux MCs (Dev One et Skalla, ce dernier ayant déjà œuvré sur un titre de 1973 d'Oddateee), afin d'apporter un peu de fraîcheur et de la variété à l'œuvre.



C'est sans grande surprise que les quatre premiers titres de l'album sonnent comme du Dälek : brumeux, lourds et pesants, avec une touche d'indus-noise pas déplaisante du tout. Nous ne sommes pas surpris, mais on ne cache pas notre bonheur de goûter à nouveau à cette potion sonore inflexible qui rappelle à nos bons souvenirs du hip-hop de la Côte Est des 90's. "5 2 10 stretches", le morceau qui suit, reste sombre avec un flow acéré et fait penser à certains vieux tubes de Cypress Hill, période Temples of the boom. On kiffe, forcément, surtout qu'il rappelle également l'apogée du mouvement trip-hop. "Bang" se veut minimaliste, avec sa rythmique et sa basse grondante monotone. Arrive ensuite le combo Dumb shit/SpiKKKS qui s'impose pour les raisons évoquées dans sa chronique : pesant, lancinant, percutant et énergique. On rajoutera même "mélancolique" pour qualifier "SpiKKKS". La petite minute de "2min end ahki" suffit pour nous conquérir avec un phrasé vocal ultra incisif, comme peut le faire Vinnie Paz de Jedi Mind Tricks. "The place" et "Hated" se veulent plus discrètes par rapport au reste. La première a besoin de guitare saturée en boucle pour habiller le beat, tandis que la deuxième met en retrait la partie instrumentale pour valoriser la rythmique et les deux flows complètement différents. L'album se termine avec "Choose wisely", produit par Will The FunkBoss, un titre qui remet la mélodie au centre du jeu et apporte un soupçon de lumière dans un disque qui en manquait cruellement. Mais ça, on le savait (presque) avant même d'appuyer sur "play" pour découvrir cet excellent cru qu'est Rabbit season.

Ted

Publié dans le Mag #66