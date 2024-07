Ce n'est pas dans nos habitudes de parler de rap ici, mais quand un projet nous charme, on fonce. Et cette fois, il y a un atout de taille : un artiste que l'on connaît bien puisqu'il s'agit du succulent flow d'Oddateee, qui est venu se frotter au duo marseillais WaMo. Le fruit de cette collaboration americano-française se nomme Crime vs crime, cinq titres finement ciselés par Remo (le beatmaker de WaMo) et dotés d'une production en béton armé au style old school assumé mais qui fait mouche. "Horizon" rappelle l'ambiance de l'Opéra Puccino d'Oxmo Puccino, quand "5 a.m" penche plutôt du côté de celle des premiers Nas, tandis que l'univers jazz-rock de "Crime against crime" est d'une réussite totale. Avec ces descriptions, vous aurez surement deviné que Remo aime particulièrement allier notes de piano et mélodies sur des rythmes variés. Côté chant, les deux MCs s'entendent comme larrons en foire et ne sont pas en reste : Wapi défouraille ses vers avec une force tranquille, tandis qu'Oddateee sait placer son phrasé, reconnaissable entre mille, et en totale adéquation avec le style à l'ancienne proposé par Remo. La magie opère tellement qu'on se croirait revenu presque trente ans en arrière, à l'époque de l'âge d'or du hip-hop français (et américain !). Putain, trente ans !

Ted

Publié dans le Mag #60