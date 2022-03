Évènement assez rare pour le souligner, cette chronique concerne deux titres et six minutes d'écoute ! C'est mon record à titre personnel en terme de disque court à chroniquer, et je n'ai jamais eu véritablement d'entrain pour parler d'un single de deux titres. Mais le problème, c'est qu'il s'agit ici d'Oddateee, figure incontournable du hip-hop underground new-yorkais, installé depuis presque 10 ans à Lyon, et ayant collaboré par le passé avec de sacrés phénomènes tels que Dälek, Isis, Anti-Pop Consortium, High Tone, Sofa Surfers, DJ Spooky ou encore Le Peuple de l'Herbe. Son dernier méfait n'est pas en solo mais avec deux camarades de jeu inconnus de nos services que sont Junior Robinson et Mickalo'. Et le moins que l'on puisse dire que ces trois là forment une vraie alchimie. Les instrus sont à l'image de ce qu'on connait d'Oddateee, c'est-à-dire sombres et très orientées nineties, la décennie d'or du hip-hop. Un mid-tempo pesant et lancinant pour "Dumb shit" avec un partage de micro à mi-temps pour une ambiance plus percutante sur la deuxième partie, tandis que "SpiKKKs" joue davantage sur la profondeur avec un piano mélancolique et rythmique encore plus marquée, moins groovy et plus minimaliste. Deux ambiances différentes donc, avec l'idée de donner un avant-goût de ce que pourrait donner une éventuelle future collaboration de ces trois lascars sur un LP. Si cela se réalise, on a hâte que ça sorte.

Ted