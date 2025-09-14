Alors que No One Is Innocent a sorti Colères, un best of avec un nouveau titre, pour tirer sa révérence, il leur reste encore quelques cartouches pour défendre leurs titres sur la route. Ce concert parisien, annoncé comme la dernière Cigale du groupe, allait-il nous plonger dans une nostalgie ou au contraire rester dans l'histoire comme un brulot rock ? Le récent changement de line-up pouvait laisser penser que la nostalgie allait prendre le pas sur le manifeste, mais cela n'a finalement pas été le cas.

bad situation Il en fallait, du cran, pour oser précéder un monument du rock français sur scène. Bad Situation, duo francilien composé d'Aziz Bentot (chant/guitare) et Lucas Pelletier (batterie), a relevé le défi avec une énergie brute et une conviction sans faille. Ceux qui les avaient découverts au Hellfest en 2024 ou lors d'une précédente édition du FuriosFest savaient déjà que le son du duo ne faisait pas dans la dentelle. À 19h40, la Cigale n'est pas encore pleine, mais les vibrations sont déjà bien là. Le jeu lourd et carré de Lucas fait trembler les murs tandis qu'Aziz, derrière son micro et sa Les Paul, balance riffs massifs et chant abrasif. Heavy rock sans concession, amplifié jusqu'à l'os, Bad Situation joue la carte de la sincérité. Pas de triche, pas d'artifices, juste deux gars sur scène qui tabassent comme quatre. Le public, d'abord un peu en retrait, se laisse happer au fil du set. Les premiers rangs commencent à hocher la tête, les bras se lèvent... Pari tenu.



no one is innocent No One Is Innocent, c'est un de tes groupes de cœur depuis 1996. Celui par qui le rock t'a accroché, celui avec qui tu as repris la photo de concert après une longue pause, lors de la sortie de Frankenstein. Alors évidemment, ce soir, tu arrives avec un nœud dans le ventre. La dernière Cigale du groupe, ça résonne fort. Mais surtout : juste Kemar et Tramber, survivants d'un passé glorieux. Le reste ? Des nouveaux. Et ce sentiment étrange : comme si ton pote t'annonçait qu'il a largué la meuf géniale que tu adorais... et te présente la nouvelle. Méfiance et curiosité mêlées.

Mais dès "L'arrière-boutique du mal", l'ouverture de feu, les doutes s'évaporent. Mathys Dubois à la batterie est une machine. Fred Mariolle et Marceau aux guitares reprennent le flambeau avec panache. C'est moderne, énergique, sans nostalgie larmoyante. Et le groove est là. Un solo batterie/guitare incendiaire au milieu du set ? Pourquoi pas, quand c'est bien fait. Et c'était bien fait.

Le groupe rend hommage à ses racines avec une reprise furieuse de "Bullet in the head" de Rage Against The Machine, puis enchaîne les classiques : "Massoud", "Nomenklatura" (trop peu de morceaux d'Utopia joué ce soir à mon goût), "Djihad Propaganda". La fosse est en fusion. Mention spéciale à "La peau", habillée ce soir-là de sublimes arrangements orientaux avec la présence de musiciens invités : Qaïs Saadi (mandole), Khalil Chekir (kanoun), Alyssa Aït Hammou et Irma Barbutsa (violons). Une touche de grâce au milieu du chaos.



Moment dispensable ou plutôt mal placé dans la soirée, Mathieu Montecot alias "DJ Ordoeuvre" qui nous balance une petite dizaine de mix des plus grands noms du rock metal. Nous aurions aimé le voir juste après Bad Situation ou laisser ces 10 minutes de plus pour caler 2 ou 3 titres de No One. Mais la soirée ne serait pas complète sans un petit moment de punk rock attitude version père de famille : au moment de recevoir un disque de platine pour le premier album éponyme (100 000 exemplaires vendus), Kemar sabre verbalement Universal qui les a lâché après la sortie d'Utopia, le chanteur serre sa fille dans les bras, salue sa mère... et balance : « Elle me disait toujours d'arrêter les chansons politiques... Les enfants n'écoutent jamais. »

La salle rit, applaudit, s'émeut. Le moment est vrai, touchant, sincère. Mais aussi un peu amer : Kemar est seul à porter ce trophée, les autres ont tous disparu du line-up d'origine. En fin de set, Poun de Black Bomb A monte sur scène pour hurler "20 ans", et c'est l'explosion finale avant le rappel. "Silencio", "Chile", la boucle est bouclée.



Dernier tour de piste ? En quittant la salle, un air résonne dans ta tête. Celui que No One chantait à la mort de Chirac : « Allez, saluez l'artiste, c'est son dernier tour de piste / À reculons, traînant des pieds, le sourire triste » Mais No One avait bien le smile ce soir. Et il reste encore pas mal de tour de pistes avant la fin. Et qui sait ? Peut-être une dernière date parisienne dans une salle plus grande ? Ce 20 mars 2025, la dernière Cigale de No One Is Innocent avait tout d'un adieu. Si des dates restent encore à venir, c'est bel et bien la fin d'une époque. Une époque où le rock français était engagé, viscéral, rugueux, mais terriblement humain. Et ce soir, même sans les anciens, No One n'a pas trahi son nom. Ils sont toujours là, mais pas silencieux.

Merci à Lucas et Sabrina de Verycords.

Photos : JC Forestier