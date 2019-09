Quelques semaines avant le nouveau Rammstein, l'Allemagne nous envoie l'EP de Nervenbeisser, combo qui offre une forme de synthèse électro-goth-métal-indus entre les premiers cités et Oomph! avec qui ils tournent. Un EP histoire d'avoir une petite actualité à un moment où on va donc pas mal parler de ce genre de musique. Moins EBM et plus martial ("Probleme"), les 4 titres et 2 remix qui garnissent l'opus ne sont pas pour autant des compos écrites et enregistrées à la va-vite, les ambiances amenées par les samples (et les chœurs sur "Liebesschmerz"), les mélodies ("Alles gut"), les riffs, la rythmique (y compris quand elle ralentit comme sur "Märchenland") sont très travaillées et on devrait retrouver ces morceaux sur un album davantage exposé. En bonus, Andy Haywire remixe "Verkehrte welt" (paru sur Zeitenwandel) en mode rave party ou soirée mousse belge (et je ne parle pas de la bière), l'intérêt est tout relatif, surtout comparé à la version alternative de "Alles gut" proposée par Das Ich (excusez du peu), le titre est moins dénaturé mais le côté sombre des pionniers de la vague électro indus teutonne donne une autre lecture laissant croire que tout ne va pas si bien...

Oli