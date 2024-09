10 ans après leur dernière sortie, MeAstheDevil refait son apparition ! Officiellement, ils ne sont plus que trois dans le projet (Marc, Nicolas et Thomas), mais les machines n'ont pas totalement disparu car David, producteur en titre et membre officieux, sait comment marche un groupe, vu son passif avec LTNO, Y Front ou Crown. Le résultat est tout de même moins industriel que les premières productions et donc plus rock et plus metal avec une sacrée dose de prog' en bonus.



Ce Bhell city rentre ainsi moins facilement dans les cases et brouille les pistes avec un chant souvent très clair, mélodieux, un poil venimeux car une fois qu'on l'a en tête, on a tendance à le suivre comme un guide qui nous évite les dangers alentours. Histoire de ne pas croiser de trop près ces séries de riffs bien tranchants et lourds ou de ne pas se perdre dans une forêt d'accords et de samples. Sortant d'une binarité qui pouvait les enfermer, les M.A.D. osent aller sur d'autres territoires que leur natal dark-pop-folk-indus, le temps de fermer les oreilles quelques secondes, quand on les rouvre, on est chez Gojira ("Behind the trees") puis, quelques minutes plus tard, carrément chez Tool ("Toy of the gods") puisque le groupe utilise pour certains passages quelques signatures sonores assez identifiables (ce chant gentiment death avec un poil de reverb d'un côté, l'attaque et le son des cordes de guitare de l'autre). Et ça ne leur pose pas de problème de jouer avec les voix (effets, samples), les rythmiques, de centrer un titre sur du piano ou d'étirer des idées sur de longues minutes.



Complètement libéré, MeAstheDevil réussit à amalgamer sa tonne de bonnes idées gardées au chaud depuis quelques années pour mettre son emprise sur notre esprit, faire tomber toutes les barrières et prendre le contrôle. Terriblement osé, diaboliquement efficace.

Oli

Publié dans le Mag #61