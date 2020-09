Quel est le point commun entre la gazelle des steppes africaines coursée par un guépard affamé, la course en bout de terrain d'un ailier de rugby qui doit passer un dernier défenseur avant d'aller aplatir le ballon et le dernier EP de MOKO ? Le changement d'appui, de direction. Si pour les premiers exemples il s'agit de survie ou de victoire, pour MOKO c'est un style musical déjà bien senti, comme dans leur premier EP Source sorti en 2019. Dub, electro, trap, drum'n'bass, ragga, punk, rap, rock la force de Force est de ne pas laisser s'endormir l'auditeur, avec un changement d'axe incessant. Un peu comme si tu cherchais une radio sur la bande FM, à l'ancienne, en tournant un bouton et qu'à chaque fois que tu captais un son, ça le faisait bien. MOKO cultive l'art du mix, de l'empilement sonore comme un burger multicouche, mais loin d'être indigeste car le dosage est toujours subtil. Le duo nancéen invite quelques guests à poser leurs chants en anglais ou espagnol, histoire d'épicer encore un peu plus la galette et qu'aucun track ne finisse sans voix. Au final, encore un EP de seulement 5 titres pour 17 minutes mais une impression d'avoir avalé un LP compilation sur le thème "Quand un collectif explose l'idée que la musique électro ne serait que des titres de 10 minutes avec 3 bruits de chants de baleines et un léger rythme au wood block". Toujours très sympathique.

Eric