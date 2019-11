Telle la chimère, cette créature mythologique composée d'une tête de lion, d'un corps de chèvre et d'une queue de dragon, M.O.K.O se range dans cette catégorie, celle des bestioles difficilement définissables. Et si on ajoute que sur chacun des tracks de leur EP Source, c'est un invité différent qui prend le mic, à poser sa voix en anglais ou en espagnol, on croit plus être tombé sur une compilation de la grande famille electro que l'œuvre d'un seul groupe. Bon, il faut tout de même relativiser, M.O.K.O étant composé de Roxane Boillod à la batterie et Alex Quentin aux machines, on ne va pas partir dans du funk, de la fanfare ou du rock progressif. M.O.K.O, c'est drum'n'bass, electro, indus, dub, cold wave, et tout ça sur un EP de 5 titres. Donc, c'est pas compliqué, chaque plage a son style, comme un catalogue de bon son. Ils pourraient partager la scène avec Roni Size, La Phaze ou Tricky, que ça serait tout aussi cohérent. ...et vu leur facilité à jouer sur les variations, j'imagine qu'ils ont la capacité de produire un bon gros album, avec plein de featuring pour 2 heures de bonne musique. Allez M.O.K.O, retournez puiser dans la Source.

Eric