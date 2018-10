Les cultissimes Tétines Noires reviennent sur scène ce printemps et chez ton disquaire favori (ou via internet) à l'automne pour un coffret réunissant tout leur travail ! L'occasion de discuter avec Emmanuel, également à l'oeuvre dans d'autres groupes qui font eux aussi l'actualité en ce moment...

Ton actualité est très riche, trois "projets" sont sur le feu, donnes-tu plus d'importance à l'un ou à l'autre ?

Non pas vraiment ... Les choses se sont plutôt pas mal passées niveau timing. L'album de Pest Modern et le nouvel EP de The Dead Sexy Inc sont enregistrés depuis quelques mois ce qui m'a laissé aussi du temps pour me concentrer sur le retour sur scène des Tetines Noires.



Le retour a été facilité par la réédition prévue pour l'automne d'un coffret Les Tétines Noires qui sera agrémenté de différents bonus, tu peux nous en dire plus ?

Oui il s'agit d'un coffret 4 cds intitulé Entomologie, regroupant les 3 albums studio du groupe que l'on ne trouve nulle part depuis plusieurs années, agrémentés de nombreux enregistrements des différentes périodes du groupe. Des morceaux inédits, des lives, des versions démo, des remixes jamais sortis et aussi de titres du 3ème album. Quelque chose d'assez complet. Cela sortira le 4 octobre chez les labels Infrastition et Manic Depression qui ont décidé de travailler ensemble sur ce projet ce dont je suis très content.



Sans cette réédition, le groupe serait resté en "sommeil" ?

Oui je pense. En 1996 Goliam a quitté le groupe et a arrêté la musique. Il était dans le groupe depuis le début avec moi, c'est aussi pourquoi nous avons changé le nom. Nous nous sommes perdus de vue pendant pas mal d'années ... et c'est un peu le hasard, un concours de circonstances, qui m'a poussé à lui demander si pour la ressortie de nos albums, il ne serait pas partant pour faire un gig. C'était le bon moment pour tout le monde, Entonie et Nicolas ayant entendu parler de cette idée par notre ex-manager nous ont contactés... et cela s'est fait naturellement, assez simplement... Le plus difficile peut-être a été de retrouver des machines pour lire nos samples, nos programmations d'époque. Goliam a racheté un Atari avec Cubase, un Ensonic ASR10 pour lire les vieilles disquettes et cartouches syqwest entreposées depuis des années dans le grenier de mes parents, là où adolescents nous répétions quand nous avons démarré le groupe. Certaines ne marchaient plus, les horloges internes de l'Atari ne sont pas synchronisées avec les nouveaux ordinateurs ... cette partie-là était plus de l'ordre de l'archéologie et de la prise de tête ! Pour le reste c'était vraiment un plaisir de se remettre à jouer les titres des Tétines Noires, l'énergie est revenue directement comme si nous avions arrêté de jouer il y a quelques mois. C'était assez étrange comme sensation.



Est-ce que tu ressens une forme d'attente ou d'excitation de la part du public ?

Nous avons décidé de nous reformer sans pression, juste pour le plaisir de rejouer ces anciens morceaux et peut-être partager ces moments avec les gens qui nous ont suivis... On ne savait pas trop à quoi s'attendre ... mais juste avec le bouche à oreille, sans vraiment de promo pour l'instant on a vite senti que les gens étaient curieux, intéressés. Notre date à Paris a été Sold Out... c'était vraiment un moment émouvant, un public génial, plein d'amis mais aussi pas mal de gens plus jeunes qui ne nous avaient jamais vus. Christian Quermalet, le chanteur de The Married Monk, qui a été le premier bassiste des Tétines Noires est venu jouer sur deux morceaux également. Leur nouvel album Headgearalienpoo qui vient de paraître est excellent, avec une super reprise de "Siamese twins" de the Cure, Avec Virgin Prunes, Bauhaus... cela faisait partie des groupes dont nous étions fans au début des Tétines Noires... Sinon notre première date était à Rouen au 106, le 26 mai. C'était aussi spécial car nous avons été invités à jouer là-bas par Jean Christophe Aplincourt, quelqu'un qui nous a toujours soutenu, qui avait aussi produit à Calais notre spectacle "Nature morte". Un concert en collaboration avec un groupe de musique Electro Acoustique (Gregg Bruchet), la styliste Pauline Po, l'artiste Frédéric Lecomte et la première apparition de Made In Eric en corps objet Pied de Micro.



Penses-tu qu'il était plus facile de faire une musique et des concerts "hors norme" par le passé qu'aujourd'hui où le moindre truc est sujet à polémique ?

J'ai effectivement l'impression que les choses sont beaucoup plus encadrées et normées aujourd'hui... c'est plus professionnel mais nettement moins Rock & Roll ... cela ne doit pas trop déborder ... nous étions déjà hors cadre à l'époque et n'avons pas changé à ce niveau, c'est sûrement ce qui suscite la curiosité... Aujourd'hui pour mettre 2 bougies sur scène dans une salle de concert ... il y doit avoir quelqu'un qui reste sur le bord de scène avec un extincteur ! Petite anecdote ... à l'époque nous utilisions sur scène de la poudre Flash que nous faisions exploser au milieu d'un morceau très minimal ... ce qui provoquait une grosse surprise et aveuglait les gens pendant 30 secondes ... rien de grave ! Nous n'avons jamais eu un seul problème... Quand nous avons voulu acheter cette poudre dans le même magasin il y a peu, la personne nous a dit "vous êtes fou c'est interdit depuis plusieurs années et je vous déconseille d'essayer d'en acheter sur internet, vous risquez d'être repéré par les renseignements généraux et avoir des problèmes" ... A priori la nudité de Made In Eric en Corps objet Pied de Micro a l'air aussi de susciter quelques inquiétudes, on verra ! Nous n'avons plus de poules vivantes sur scène ...donc cela devrait bien se passer (rires). J'habite Berlin depuis dix ans cela reste ici encore quand même un peu plus free et chaotique....



Une autre grosse actu, c'est la sortie de Rock 'n roll station, premier album de Pest Modern. C'est un projet "familial" puisque c'est ton père qui chante, comment avez-vous franchi le pas de "travailler ensemble" ? "Pest modern", c'est un néologisme de ton père, ce nom s'est imposé de lui-même ?

Oui mon père avait déjà fait des pièces/installations par la passé en utilisant Pest Modern, j'aimais vraiment bien ce jeu de mots et je trouvais que cela correspondait parfaitement au projet. Tout a débuté avec l'idée de faire une reprise de Rock 'n roll station, morceau culte et barré de Jac Berrocal et Vince Taylor au chant ... J'adore Vince Taylor sa voix, sa musique, l'attitude qu'il avait sur scène...c'est un personnage fascinant qui a d'ailleurs inspiré David Bowie pour créer son personnage Ziggy Stardust. Et dans ce morceau composé par Jac Berrocal, je trouvais qu'il y avait une atmosphère proche de l'univers de mon père. Après avoir fait cette reprise/réarrangement on a continué... mais au départ plutôt pour faire juste 2 titres, un 45 tours ... Puis on s'est pris au jeu et on a fait un album complet. C'est un drôle de mélange d'ambiance 50's/60's dans les guitares, de sons noises plus electro et un coté Poésie Sonore avec la voix de mon père ... une sorte de bande son à la Tarantino vraiment déglinguée ! L'album sort le 14 juin chez le label Américain Cleopatra, et pour la version vinyle chez le label français Meidosem avec les remixes en bonus à télécharger. Il y aura un tirage à 47 exemplaires du vinyle accompagné d'une sérigraphie signée de mon père.



A quel point ton père a-t-il influencé ta vie d'artiste ? Quel regard portait-il sur Les Tétines Noires ? Aujourd'hui, vous travaillez ensemble, c'est facile de se dire "ça, c'est pas terrible, on ne le garde pas" ?

Mon père a toujours été très proche des Tétines Noires, il nous a trouvé nos premiers concerts, on faisait même la première partie du groupe qu'il avait au début des années 80 New Mixage. Il a aussi fait les pochettes de nos albums, il chante sur un titre du 2eme album Brouettes. Je l'ai accompagné plusieurs fois pour des performances. Mais cela faisait un moment que nous n'avions pas fait grand chose ensemble alors c'était un plaisir de s'y remettre. J'ai composé toutes les musiques, il a improvisé ses parties de voix, enregistrées dans un studio à Caen par Nicolas Germain (Die Tiger Comics Group) qui est aussi en guest sur un morceau. C'est comme cela qu'il fonctionne, impro totale. Puis j'ai produit les morceaux à Berlin.



Il y a plus de remixes que de titres sur l'album, comment s'est fait le choix des remixes ?"Les insectes" a plu à pas mal de monde, c'est un titre avec de la guitare, assez rock, tout comme "Ligne Barbar" mais ce dernier n'est pas remixé, comment l'expliquer ?

Pour les remixes j'ai demandé à différents amis si cela leur disait d'en faire ... c'est pourquoi les styles sont assez variés, et effectivement personne n 'a pris "Ligne Barbar"... je ne sais pas vraiment pourquoi ... peut-être parce qu'il est juste en borborygmes au niveau du chant ...



Vous allez jouer lors d'une soirée hommage à Alan Vega à Paris le 23 juin, vous bossez sur une cover à votre sauce ?

Ce sera une improvisation en hommage à Alan Vega, pas une reprise ... quelque chose inspiré par son univers ... univers qui est une des sources d'inspiration de Pest Modern d'ailleurs ...



Enfin, The Dead Sexy Inc sera de retour en septembre avec un mini EP, tu peux également nous en dire plus ?

Oui nous sortons un nouvel EP de 5 titres intitulé Tête à claques, ce qui nous va assez bien (rires). Il a été produit par Eric Cervera, compositeur et guitariste du très bon groupe Hoa Queen, qui nous a fait un super son, un peu plus rugueux ... un premier clip sur le titre "Selfie gluten free" sortira pendant l'été. Nous retournerons jouer au Japon fin septembre.



Pour terminer, pourrais-tu qualifier avec un seul adjectif et à chaque fois différent Les Tétines Noires , LTNO, The Dead Sexy Inc et Pest Modern ?

Les Tétines Noires : Alive

LTNO : Cryogénisé

The Dead Sexy Inc : Tête à Claques

Pest Modern : Rock'n Roll

Et je voulais ajouter une pensée spéciale pour Christophe aka Syd Ogy chanteur de Y Front avec j'ai travaillé plusieurs fois, qui était un vrai chic type, drôle, adorable, talentueux et qui malheureusement vient de nous quitter. RIP. Love.

Merci Emmanuel de nous avoir consacré un peu de temps entre les concerts !

Oli