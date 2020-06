Le retour aux affaires de Rammstein n'a pas condamné le projet parallèle de son chanteur Till puisque Lindemann sort également un album en 2019 et on ne peut pas dire que ce F & M soit les restes de l'album Rammstein puisque la grande majorité des titres sont écrits par son binôme Peter (Hypocrisy, Pain, Bloodbath...). Avec la voix, son ton et ses habitudes mélodiques reconnaissables, on a parfois l'impression d'avoir un peu de rab de Rammstein ("Steh auf", "Allesfresser", "Frau und mann", "Gummi") mais c'est certainement pour mieux nous faire apprécier les titres issus de la bande originale de la pièce de théâtre "Hansel et Gretel" composée par les loustics en 2018 ("Blut" marqué par la rythmique, "Knebel" emmené par une guitare acoustique, "Schlaf ein" et son piano larmoyant, le très orchestré "Wer weiss das schon"...). Le bon équilibre entre titres de facture assez classique et d'autres plus aventureux ("Ach so gern" est carrément un tango !) donne son identité à Lindemann qui peut donc donner libre cours à ses envies en sortant du cadre Rammstein. Pour autant, les thèmes abordés ne sont pas très différents, F & M pour "Frau und mann" traite des rapports homme/femme (pas la peine de faire allemand LV2 pour la traduction) avec l'éternelle domination masculine en fil directeur (dans le livret comme dans les clips, seules les filles sont à poil) et un goût prononcé pour le gore (du sang dans les clips, du malaise dans les textes), la violence (physique et morale) et le sexe (à travers le romantisme ou le fétichisme pour changer) et la capacité à mêler les trois pour exciter le chaland (ou certains médias) comme avec le clip de "Knebel" qui mérite bien sa censure et assure le buzz. Alors certes, le duo soigne l'esthétique avec de jolies photos en noir et blanc et des vidéos aux images toujours léchées (oui, comme la demoiselle dans "Knebel") mais il gagnerait à approfondir d'autres idées, celle des masques et de l'identité par exemple, sinon, on risque de devoir se contenter de dire que Lindemann ne fait que des dérapages très contrôlés en restant dans les clous de l'autre groupe de Till.

Oli