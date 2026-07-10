Formé en 2018 par Volkan (chant) et Mathieu (machines), Leroy Se Meurt ne s'est pas choisi ce patronyme par hasard. Presque tout le monde aura noté le clin d'œil à Eugène Ionesco et à sa pièce "Le roi se meurt". Dans ce théâtre de l'absurde, le roi incarne l'impuissance humaine face à la mort, une métaphore grinçante et absurde de notre propre condition. Ici, Leroy pourrait être nous ou un ami en recherche de sens. Du sens, ce duo de synth-punk/EBM en apporte, assurément, et nous témoigne à travers son deuxième album, Hier pour toujours, son instinct de survie dans ce chaos mondial actuel.



Deux ans après son premier essai, le duo ressort l'arsenal. Les boîtes à rythmes martiales, les basses oppressantes et autres synthétiseurs râpeux et frénétiques fracassent nos conduits auditifs et nous rappellent assez vite la vague renaissante de l'electroclash/synth-punk qui a secoué l'actu musicale dans les années 2010. On pense à des formations aussi différentes que Prince Harry et Sexy Sushi, ou même Scorpion Violente, qui ont en commun ce côté DIY et une forme d'art assez radicale. Élevé à la musique punk, mais aussi à l'électronique (ils sont clairement l'héritage de Front 242 et de Nitzer Ebb), Leroy Se Meurt est une offrande pour la danse extatique, celle qui permet de s'échapper du quotidien et de libérer sa nervosité. Ils prouvent ici que la colère est un catalyseur.



Car Hier pour toujours parle fort, même en turc ! Les textes engagés sont frontaux et scandés sur des sujets qui plus est d'actualité (sur la défense des Palestiniens, notamment), et se marient parfaitement avec les beats agressifs et mécaniques, ainsi que les sons synthétiques chargés de tensions électriques. Jamais le duo tente de prendre une posture dominante, sa joute oratoire n'est qu'un appel à la résistance. Un appel auquel répondra sans aucun doute la personne qui tombera sur ce nouvel album sorti en octobre dernier sur le label berlinois Mannequin Records, maison de disques spécialisée dans des styles allant de la coldwave à la techno/indus en passant par la synth-punk (Dame Area, Arnaud Rebotini, L.F.T.). Ou alors à l'occasion d'un concert dans une cave ou un sous-sol aussi poisseux que leur musique. Et si le roi de Ionesco n'était finalement pas mort, quittant son trône pour aller s'éclater sur la piste en compagnie de Leroy Se Meurt ?

Ted

Publié dans le Mag #70