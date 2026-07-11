C'est la petite nouveauté synth-punk du moment du côté du terrier. Et on est pas peu fier de laisser le duo Leroy Se Meurt se confronter au jeu de l'interviOU. Enjoy !

Leroy Se Meurt OU Le Roi se meurt ?

Leroy Se Meurt. Le Roi, on ne le connait pas personnellement, Leroy, ça pourrait être un ami ou quelqu'un de notre entourage, ça rend les choses plus intimes, plus tristes.



La reine Marguerite OU La reine Marie ?

La Reine Marguerite, c'est une fleur, non ? Si c'est le cas, on choisit ça.



Prince Harry OU Scorpion Violente ?

Ah, si on veut pas perdre de potes, on est obligé de répondre Prince Harry. Mais on a déjà joué avec Scorpion Violente et c'est des chic types !



Chanter en turc OU en français ?

Les deux. Ce sont la langue maternelle de Volkan et sa langue d'adoption, on choisit l'une ou l'autre en fonction du contexte ou de ce qu'on veut raconter.



C'était mieux avant OU Ce sera mieux demain ?

Dur. On n'est pas vraiment passéiste donc on ne va pas répondre que c'était mieux avant, mais quand on voit l'état du chantier actuel, on a du mal à se réjouir pour la suite.



Analogique OU numérique ?

Pas de préférence non plus, ce qui marche en fonction du contexte. Heureusement que cette mode du "Analo ou rien" est passée, c'était un peu ridicule, mais on a plusieurs machines analogiques, on achète des disques, tout en utilisant des plugins et en écoutant de la musique sur Bandcamp.



Aigu OU grave ?

Grave : Bassline + kickdrum forever.



Festival OU salle de spectacle ?

Vu qu'il faut choisir, ça sera salle de concert, on est plus proche des gens et ça crée une intimité assez cool.



Aller en rave party dans un champ OU à un concert punk au sous-sol d'un PMU ?

Punk PMU. C'est vraiment dans le DIY qu'on a grandi. Les dancefloors et les raves c'est un truc qu'on a connu plus tard, mais c'est pas notre biotope de prédilection.



Jour OU nuit ?

On n'est peut être pas les plus goths de la bande, mais quand même la nuit, faut pas déconner.



Avec OU sans limite ?

Sans limiteur à 102db quand on fait un concert svp.



Parler vrai OU crier fort ?

On prend les deux.



Concert court et violent OU set long et oppressant ?

Pas facile, les deux fonctionnent. On a autant kiffé des concerts de grind de 8 minutes que des sets d'ambiant bien longs bien chiants.



Noir total OU stroboscope aveuglant ?

Stroboscope, c'est plus rigolo.



DAF OU Suicide ?

Front 242.



Cassette OU vinyle ?

Vinyle, la pochette permet de mieux apprécier l'artwork.



Rappel OU set non-stop ?

On fait les deux. Set non stop électronique, ça a de la gueule. On a toujours fait ça et on n'a pas envie de changer.

Merci à Dali (Total Blam Blam) et à LSM !

Photo : Christina Del Barco