Étrange projet que ce disque présenté comme un "split" mais qui est davantage une collaboration car il ne comporte qu'une piste (de plus de 23 minutes) et où les deux groupes ont donc travaillé ensemble pour créer un truc qui ne ressemble qu'à ce mariage issu de l'underground polonais. D'un côté, on a un duo (guitare et basse appuyées par des machines) qui évolue dans l'indus depuis 2018 sous le nom de Gash Faith, de l'autre Larmo, un DJ spécialiste de la noise expérimentale. Les deux entités se sont croisées régulièrement sur des concerts et ont décidé de s'accoupler le temps de ce Social skills. En étant honnête, le bébé a peu de compétences pour la sociabilisation tant il est d'un abord compliqué. Ou alors, il faut vraiment apprécier les sons triturés, les larsens et les rythmes mécaniques. Sorte de noise-doom futuriste, la musique ne s'appréhende pas aisément, mais une fois plongé dans le bain, on est plutôt bien... à condition d'aimer les ambiances où la tension règne en maître. Très cinématographique (plutôt Saw que Les Tuche), on se prend à imaginer la suite de l'histoire racontée par ces trois musiciens qui semblent ne pas avoir de limite... En vain, car ils arrivent tout le temps à nous surprendre.

Oli

Publié dans le Mag #59