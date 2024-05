Enter through the eggsit Eggs nihilo Maybe neggst time The run My eggs girls Groove eggspert Dea eggs machina Black & white eggsposure Teggnicolor Pleggsiglass Walkie talkie eggschange Bollywood eggspress Compleggs pads Fleggsible toy piano

Il y a des lubies plus prégnantes que d'autres. Pour le Fred qui se cache derrière L'Oeuf Raide, cela fait presque un quart de siècle qu'entre la poule et l'œuf, il a choisi ce dernier comme sujet de thèse et de disgression musicale. Et avec ce nouvel et dixième album, il remet ses œufs sur le plat. 14 titres instrumentaux qui varient entre electro et trip-hop. Pas de featuring vocaux, pas non plus de samples de caquètement de poule ou de chant du coq, L'Oeuf Raide a beau s'amuser à remplir son univers de cet embryon ovoïde, la musique qu'il propose est empreinte de douceur, de cool, de swing, de jazz. Les sonorités sont tantôt électroniques, tantôt traditionnelles, mais globalement douces et entrainantes. Après avoir édité quelques albums chez Jarring Effects, L'Oeuf Raide a changé de boutique, il est passé chez Virtua Kollektiv. Mais il n'a rien perdu de son talent, à savoir monter les œufs en une mayonnaise sonore, agréable et délicate. Car pour faire de la bonne électro, c'est comme une mayonnaise, il ne suffit pas d'avoir les ustensiles et des ingrédients, il faut le savoir-faire. Et à ce niveau, L'Oeuf Raide sait y faire.