Tayves Pelletier est un touche-à-tout qui travaille beaucoup pour les autres (producteur dans le milieu hip-hop notamment pour XXXTentacion, boss du label de metal underground Bleakhouse) et aussi pour lui depuis 2018 puisqu'il livre régulièrement du son sous le nom de King Yosef. Si tu franchis le seuil de cette obscure cathédrale gothique au clair de lune, c'est à tes risques et périls... Car tu entreras dans un espace marqué par le chaos, la peur et l'agression permanente. Rythmes industriels déstructurés, riffs aussi sourds qu'explosifs, vocaux gutturaux, ambiances chargées de samples inquiétants, la dizaine de plages de Spire of fear tient davantage de la bande son d'un film d'horreur post-apocalyptique que d'un simple album d'indus ou de metal. Il y a bien quelques moments de répit, mais ils sont vraiment courts (le chant mélodieux de Ryan Osterman d'Holy Fawn invité sur "Glimmer", le tempo ralentit de "Wither", l'absence de saturation de "Blue morning"), on souffle à peine plus quand le binaire prend un peu de groove pour nous remuer ("Lichen", la piste bonus "Everythings point of origin"), la tendance est quasi toujours à l'oppression et la procuration d'un putain de malaise ! Si tu aimes te faire malmener par une musique avant-gardiste (quelque part entre Sisygambis et Alec Empire), tu sais désormais qui en est le roi.

Oli

Publié dans le Mag #67