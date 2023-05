"Tribute" est le mot anglais pour "hommage", et si on a tendance à penser qu'un album tribute est obligatoirement un album de covers réalisées par plein de groupes différents en l'honneur d'un seul, on se trompe. Ici ce Tribute prend la traduction littérale du terme et rend hommage à Spatsz, la moitié du duo qui nous a quitté en 2019. Collectés par l'autre moitié, Mona Soyoc (qu'on a récemment entendu au sein d'un autre assemblage, Mellano Soyoc), les morceaux choisis permettent un retour dans les années 80, années de la domination de la cold wave très synthétique. Avec une sélection de "titres connus" mais aussi de raretés et d'inédits, cet album hybride de KaS Product fait coup double, touchant à la fois un nouveau public et ravissant les "vieux" adorateurs, ceux pour qui "Never come back" évoque une époque lointaine, insouciante, directe, post-punk et pas encore totalement électro. Au-delà de toutes les considérations sur la production, la sélection ou l'histoire de ce Tribute, écouter cet album est l'occasion de se rendre compte combien ce groupe pouvait être parfois en avance sur son temps, tant il est moderne et pourrait avoir écrit certains morceaux hier ("Foreign land", "Above" ou "Miracles").

Oli