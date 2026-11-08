Une interview doublée d'une couv' pour un écrivain dans un magazine musical ? Et pourquoi pas ! Vous allez découvrir que JB Hanak est bien plus que ça et mérite donc complètement sa place dans nos pages, au détour de cet entretien foisonnant réalisé en fin de matinée dans un bar près de Barbès. Il est question de cinéma, de nationalisme japonais, de collaborations hallucinantes, de la perte d'un être aimé, de provocation, de musique (de Pierre Richard à Mike Patton, en passant par Cobra et dDamage)... Accrochez-vous !

Salut JB ! La dernière fois qu'on se voyait, c'était peu après la sortie de Sales chiens, lors d'une conversation croisée très riche avec Sam Guillerand (Mag #54). Là, tu viens tout juste sortir de Bâtards, ton deuxième livre, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ?

Ma dernière expo de grands formats a tourné à Rennes, Paris, Bordeaux, Tokyo, et on a réalisé un film d'animation avec un artiste qui s'appelle Kélit Raynaud, en faisant de la modélisation 3D de mes peintures et un double album d'Hexahedre, un projet que j'ai avec Cyril Laurent d'Aix-en-Provence, en illustration sonore dessus. Ça a super bien fonctionné et ce n'est pas près de s'arrêter car j'ai des propositions d'expo jusqu'à fin 2026-2027. Avec Hexahedre, on a aussi fait des remixes de Melaine Dalibert, des morceaux de piano ambient à la Brian Eno, produits par David Sylvian. Ensuite on a monté Earbleed, un groupe de punk-hardcore avec deux copains. C'est initialement un duo math-rock qui existe depuis 12-15 ans, mais ils m'ont recruté car ils en avaient marre de jouer à deux. Je fais la guitare et le chant, pour l'instant, on est juste en phase de maquettage, mais je m'amuse comme un fou. Pour être honnête, la guitare, c'est de la noise, et le chant, c'est des hurlements de porcs qu'on égorge. Il faut que ça saigne !

J'ai aussi intégré un groupe de rock qui s'appelle Signal, à l'initiative de David Sztanke (chant) et Bertrand KingQ4 (batteur). Ils ont fait un mini album de six titres tous les deux, un des derniers trucs produits par Steve Albini, qui n'est pas encore sorti. Ils avaient envie de défendre le projet en live donc ils ont monté un groupe, on est cinq, et m'ont pris à la guitare. On est un peu fainéants, on n'a fait que deux concerts en deux ans pour le moment, ça met du temps à démarrer mais je suis hyper content. Sinon j'ai bossé comme un acharné sur Bâtards depuis 3 ans, en m'accordant une toute petite parenthèse écriture. Je participe au prochain ouvrage collectif sur les K7 de Sam Guillerand , rencontré grâce à toi. Les textes que j'ai écrits viennent vraiment du fond de mon cœur, de ma mémoire, de ma nostalgie. Je me suis plié à l'exercice avec un plaisir de gamin à qui tu offres un jouet et qui est comme un petit fou de jouer avec, donc merci.



Tiens, petit aparté, un des précédents ouvrages participatifs de Sam, Explosions textiles, portait sur les premiers t-shirts de groupes achetés. C'était quoi le tien ?

Jimi Hendrix ! Je considère que j'ai une chance extraordinaire et la première, c'est mon phare dans la vie : mon grand frère. Toute personne qui nous lit, qui a eu un grand frère ou une grande sœur passionné.e de musique connaît ce truc : le fait d'avoir des découvertes précoces grâce à ton aîné.e. Le premier CD que j'ai eu, c'était donc Into the dragon de Bomb The Bass, un cadeau de mon grand frère, et le premier CD que j'ai acheté, c'était Electric ladyland de Jimi Hendrix. J'en suis tombé totalement fan. J'ai dû l'écouter 3 000 fois, et quelques semaines après, j'achetais un tee-shirt Hendrix aux Puces. Il y a un côté un peu vieux journaliste de Rock & Folk, mais je m'en fous, j'assume à mort ! Mes goûts musicaux sont super larges et je ne suis pas un rétrograde conservateur du r'n'r, mais Hendrix, quoi... Tu peux en parler avec des mecs comme David Vincent de Morbid Angel ou Buzz Osborne des Melvins , il y a de la lumière dans leurs yeux, ils sont tous fans eux aussi ! J'étais en 6e et j'avais des potes dont le premier tee-shirt était Use your illusion des Guns, et là y a vraiment de quoi avoir la honte ! (rires)



Comment peut-on te présenter ? D'aucuns ont plusieurs cordes à leurs arcs, mais toi, pour reprendre la formule de Thomas VDB que j'aime beaucoup, tu as carrément plusieurs arcs !

On n'arrête pas de me le ressortir, donc il faut que j'accepte ce mot : artiste pluridisciplinaire. Ça me faisait chier au début car il y a un côté très académique, mais il n'y a pas vraiment d'autres moyens de le dire... Je vais un peu contrebalancer en disant que tout ce que j'entreprends au niveau des arts plastiques, de la musique ou de la littérature, c'est ultra sincère, instinctif. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des coups, à la recherche du buzz. Moi, c'est avec les tripes, de manière frontale. Tu m'as déjà vu sur scène... j'ai l'impression d'écrire des romans qui hurlent et c'est pareil, tu te retrouves devant mes peintures, j'ai envie qu'elles te foutent un gros coup de poing dans la gueule. Il me semble qu'il y a un lien commun entre mes trois disciplines. C'est ultra condensé avec plein d'influences qui sont toutes compressées entre elles, à tel point que je finis par les écraser pour en faire un truc personnel et le balancer à la gueule des gens de manière assez violente. Je suis très punk dans le sens années 80-90 du terme : je fais ce que je veux et je vous emmerde ! On évoquait l'instagrammeuse Mulov en off tout à l'heure, et elle disait un truc auquel je souscris complètement, à savoir que les artistes se sont tous transformés en mini entreprise néolibérale, via Meta, Instagram, Tik Tok, et je vomis là-dessus. Je veux continuer à faire mes trucs de manière indépendante, n'appartenir à aucune institution, être libre comme un putain d'électron libre.



Et ce besoin de toucher un peu à tout, il t'est venu comment ?

C'est venu de manière graduelle, avec une première étape hyper longue. Tout était pour la musique, et plus particulièrement le groupe dDamage avec Fred, mon grand frère, nécessitant énormément d'investissements, de sacrifices... Pendant ces 20 ans de carrière, j'ai donc laissé couver des choses qui crevaient d'envie de sortir, comme une cocotte-minute qui n'a pas le bouchon pour laisser s'échapper la vapeur. Et quand c'est sorti, que ce soit pour les arts-plastiques ou la littérature, ça n'a pas fait semblant ! J'ai un pote artiste-peintre qui m'a dit, en voyant mes premières expos il y a dix ans, que j'avais un niveau hallucinant alors que je commençais juste. Mais je commençais juste... à les montrer ! Car depuis que j'ai 14-15 ans, je travaille seul, dans mon coin, et c'est finalement sorti comme un abcès qui explose.



Au cours de ta carrière, justement, tu as eu plein de collaborations diverses et variées. On va revenir sur certaines d'entre elles. Laquelle est la toute première ?

En 2003, juste avant le troisième album de dDamage (Radio ape, 2004), qui nous a fait percer et sortir du cadre underground, on a fait un EP de collaborations avec TTC (groupe de rap français signé chez Ninja Tune), Hi-Tekk (un des deux rappeurs de La Caution), et Doseone (un des rappeurs d'Anticon). Là, c'est vraiment l'explosion absolue du hip-hop indé un peu expérimental, associé à la musique électronique, fin 90's-début 2000. Ça nous a apporté une visibilité de dingue et le distributeur français, La Baleine, n'était vraiment pas prêt pour la sortie de Radio ape. Ils avaient commandé 200 albums pour la distribution France, et on l'a rappelé pour lui dire qu'on avait quand même fait un bon travail de communication en amont. Le mec m'a un peu pris de haut au téléphone, et résultat, à une semaine de la sortie on avait 2000 précommandes, juste à la Fnac ! Sans compter les petits disquaires et autres réseaux. Certes, il y avait eu le buzz d'être le premier groupe français à signer sur Planet Mu pour un album, mais le dDamage/TTC, qui s'était en plus retrouvé sur une compilation Active suspension vs clapping music qui a cartonné, a doublement permis de faire connaître le nom à l'époque.



Laquelle t'a rendu le plus fier ?

Je te citais tout à l'heure l'album de Bomb The Bass, mon tout premier CD offert par mon grand frère quand j'étais gosse, un des albums les plus importants de ma vie. Il y a un morceau instrumental sur ce disque, qui est dans la bande son du jeu vidéo Xenon 2, sur lequel je passais des heures devant mon Atari. C'est la première musique qui m'a véritablement électrisé, à tel point qu'à 11 ans, je voulais devenir musicien de jeux vidéo. Ce truc m'a conditionné, et 30 ans plus tard, on s'est retrouvés à travailler avec ce mec, Tim Simenon, pour faire un 4 titres featuring Jon Spencer et Jack Dangers ! Je suis fier de plein de collab' mais ce disque, aujourd'hui épuisé et ultra collector, fait partie de la mythologie de ma vie, comme une pierre angulaire. Travailler avec l'artiste qui t'a donné envie de devenir artiste, c'est un life achievement de malade mental. J'ai l'impression de te parler d'un truc de maître japonais ou de Léonard de Vinci qui transmet son savoir, et c'est incroyable !



La collab' la plus "what the fuck" ?

J'hésite vraiment... Bon, Pierre Richard, c'est toujours le truc qui rend les gens dingues. Comme les autres, cette collab' résulte d'une succession de petits événements improbables en amont. Là, je la dois à l'autrice Ingrid Astier, une fan de la première heure de dDamage. Elle nous avait contactés en 2010 car elle écrivait un roman (Angle mort) dans lequel un des gangsters va braquer une banque en écoutant dDamage dans l'autoradio. Quelques années plus tard, elle veut prolonger l'aventure avec un recueil de poésie, Petit éloge de la nuit, sous forme d'abécédaire. On récupère la lettre D pour dDamage et on écrit chacun un texte, mon frère et moi. Le livre sort, elle me propose de venir faire une lecture musicale pour la release party, mais préfère que ce soit un comédien qui lise les textes. Et là, au téléphone, elle m'annonce que ce sera Pierre Richard et qu'on a rendez-vous à 18h pour être sur scène à 19h. J'arrive avec ma guitare et mon ampli, Pierre est déjà là, il me regarde un peu comme un enfant perdu et me dit : "Bon, on commence dans une heure. On fait quoi ?". J'ai fait quelques ambiances chill à la guitare, en mode chant des baleines et ça s'est hyper bien passé, même s'il m'a avoué plus tard, qu'il pensait au début que c'était n'importe quoi, qu'on n'avait rien en commun, etc.

Ce n'est pas pour le buzz ou casser l'internet en deux que je fais ça, mais plutôt pour relever des défis personnels. Tu as une montagne devant toi, ça te fout un vertige pas possible et tu te dis que tu ne vas jamais réussir à la gravir. Et plus ça te semble impossible, plus ce sentiment de satisfaction sera grand quand tu réussis à le faire. Quand tu as Pierre Richard devant toi qui te dit : « Qu'est-ce qu'on fait ? », que tu lui réponds : « Je ne sais pas ! », et que c'est dans 1h, tu as ce shot d'adrénaline complètement dingue.



La collab' à côté de laquelle tu es passé ?

Je suis hyper triste de ne pas avoir davantage travaillé avec Mike Patton. On a certes bossé ensemble, un truc de commande pour la B.O du jeu vidéo Tortues Ninja Shredder's revenge (2022), mais il y a eu ensuite un échange d'e-mails où l'on prévoyait de collaborer pour quelque chose de plus perso. Le message se terminait par Mike Patton me disant que ce n'était pas le bon moment, qu'il avait trop de boulot, mais que je revienne vers lui plus tard parce qu'il trouvait ma musique magnifique. J'ai encore l'e-mail, j'en avais la chair de poule à l'époque. Je lui ai réécrit 3-4 fois, de manière assez cool, genre en deux ans, mais il ne m'a jamais répondu. Après, on a des amis en commun, on se recroisera peut-être un jour et si ça se trouve, inch'Allah ça se fera, mais je n'allais pas faire le casse-couille de service. « Je t'en supplie Miiike, c'est tellement important pour ma carrière... » (rires)



La collab' que tu aimerais faire, quel que soit l'art, si le champ des possibles t'était ouvert ?

On est d'accord que tu attends une réponse de l'ordre de l'irréel ? Parce que c'est tellement fantasmé le truc auquel je pense...

Oui oui, en mode : impossible n'est pas JB Hanak !

(Rires). Steve Albini avait dit un jour qu'il aurait rêvé de produire un album d'AC/DC, moi ça serait de bosser avec les frères Coen. Je ne veux pas laisser l'impression que ça puisse être possible et je te fais vraiment une réponse d'enfant, là. Même Tarantino est irrégulier, mais les frères Coen, c'est la perfection absolue, un parcours sans faute, rempli de chefs d'œuvres. Il y a un truc de sensibilité chez eux, de dualité, de contradiction assumée, auquel je m'identifie complètement et que je revendique dans mon travail, à ma petite échelle bien sûr.

Ton film préféré des frères Coen ?

Wow ! Super difficile comme question... Alors déjà, laisse-moi te dire qu'il n'y en a aucun que je n'aime pas. Par nostalgie, c'est mon joker, je vais en prendre un que j'ai vu enfant. J'aurais pu te citer Barton Fink, mais putain : Arizona Junior ! Complètement cartoonesque ! John Goodman s'échappant de son tunnel de prison sous la pluie, et qu'ils reprennent un plan comme dans les films de zombie, avec sa tête qui sort en hurlant... Ouais, définitivement, Arizona Junior !



Bon, on va se focaliser un peu sur Bâtards. Est-ce qu'un deuxième livre s'envisage comme un deuxième disque, est-ce que tu vois des ponts entre les deux ?

Pas vraiment. Dans dDamage avec mon frère, on composait tous les jours comme des machines, et la seule prise de tête qu'on avait, c'était de choisir à la fin un bon tracklist parmi nos 40-50 morceaux. Le deuxième livre, pour moi, ça a été dix fois plus prise de tête. Réussir à se renouveler sans se répéter en même temps, c'est un équilibre difficile. On peut les rapprocher dans le sens où les livres sont complémentaires, mais ce n'est pas une suite du tout. Je ne voulais pas d'un Sales chiens 2. Dans les retours que j'ai, il y a plein de gens qui lisent Bâtards sans avoir lu le premier. Il marche tout seul et j'en suis hyper content. J'avais beaucoup plus de questionnements dans le processus d'écriture du deuxième livre que dans le processus du deuxième disque, c'est sûr et certain.



Et ce deuxième livre, tu l'avais en tête quand tu as terminé Sales chiens ?

Non, vraiment pas. Le Japon, j'y suis allé neuf fois dans ma vie, et de manière très intense ces dernières années. J'y vois toujours des potes, dont certains ont inspiré des personnages du livre, des gens que je considère comme ma famille. Et durant mes trois derniers voyages, entre 2023 et 2025, c'est progressivement devenu une évidence. Il fallait que je fasse un livre sur mon univers là-bas. On n'est pas comme dans Tintin ou Astérix et Obélix, où tu reprends la même formule et tu la déclines dans différents pays. Je parle de famille, d'émotions, de mes tripes, et bien sûr de la scène, de l'underground musical, des trucs déviants, qui vont de la musique déviante aux comportements déviants.



Le Japon que tu nous présentes est en effet assez particulier...

J'aime bien cette métaphore du produit révélateur en laboratoire photographique. Mon Japon dans Bâtards, ce n'est pas un Japon carte postale. C'est un Japon révélateur, dans le sens où toutes ces embrouilles, tous ces personnages qui s'autoexcluent, ces comportements extrêmes, se révèlent de manière très différente par rapport au conditionnement de cette société. Il n'y a pas de place pour ces gens-là dans ce pays, il n'y a pas de lieux associatifs pour les jeunes (rires). Tu vois, quand dans Sales chiens, je suis dans des repères communistes auto-gérés en Italie, même si ça se passe mal, que c'est super chaud du cul... les lieux existent. Tu n'as pas ça au Japon. Là, on croise des gens atypiques qui essayent de faire des choses, mais ça mène tout de suite à des embrouilles, des comportements super bizarres, et c'est chaud parce qu'au Japon, il y a une règle qui est radicale. Dès que tu as le moindre problème que ce soit, c'est la personne qui s'exclue de la société qui a tort. On a des situations qui dégénèrent différemment par rapport à l'Occident, et donc un mode opératoire de narration qui va être différent. En ce sens, ça fait un livre autonome qui va pouvoir intéresser des gens qui n'ont pas de liens avec ma scène musicale. Des personnes qui sont fans du Japon pourront trouver dans mon livre un témoignage qui est assez inédit en France. Bâtards a même été validé par Amélie Nothomb !



Est-ce que toutes les anecdotes et galères dans le livre sont vraies ?

Oui, absolument, mais je ne te cache pas que j'ai aussi inclus des éléments de tournées japonaises dDamage post 2005, la première qu'on a faite là-bas. Après, je retravaille comme un scénariste l'agencement, la chronologie, car j'ai cette obsession d'écrire des livres ultra fluides, qui se lisent super vite, et où l'action est constamment à l'optimum. Donc oui, je suis obligé de tricher sur l'organisation narrative, mais je n'ai aucun problème avec ça, à partir du moment où tous les ingrédients de mes livres reposent sur du vécu.



À l'inverse, y a-t-il des situations trop extrêmes que tu as cachées ?

Complètement. Il y avait des choses que j'avais mises dans les premiers jets de manuscrits, et mes éditeurs m'ont fait remarquer que je devrais un peu me calmer. C'était au-delà de violent, c'était insupportable. Il y a une limite que tu dépasses à un moment et c'est trop, ça dessert vraiment ton propos. Quand je suis lancé, j'ai besoin de ces garde-fous, ça m'aide énormément. À la fin de Bâtards, il y a un personnage, Sachiko, qui est horriblement cruelle mais dans la vie, elle était encore pire. Mon éditrice Aline Fery a eu raison de m'encourager à doser, comme une recette de cuisine, pour que ce soit bien équilibré, et garder un récit r'n'r qui va à 300 km/h.



Tu parlais de Sachiko, dans Bâtards, on croise encore de sacrés personnages. Lequel as-tu le plus aimé raconter, nous présenter ?

J'aime vraiment tous mes personnages. Même Sachiko, je l'aime énormément. C'est une femme qui refuse de manière catégorique de subir la violence qu'on lui impose. Toutes les femmes japonaises, avec le patriarcat extrêmement puissant au Japon, contiennent une violence en elles, et il arrive très rarement de croiser des femmes qui refusent cette violence écrasante et qui l'extériorisent. Ça en fait des personnes effrayantes aux yeux de certains, et complètement fascinantes à mes yeux.

Le deuxième personnage féminin, Aya, est aussi dans le refus de cette assimilation de la violence, mais de manière complètement différente. D'elle, découle une histoire d'amour que j'ai vécue dans ce pays et qui est complètement unique. C'est mon personnage préféré et ça se retrouve dans la manière dont je la fais apparaître dans le livre. Elle est absente et vient par incursion, comme Éolia, la femme sur le vaisseau qui arrive du ciel dans San Ku Kaï. C'est une sorte de deus ex machina, la meuf arrive de nulle part, elle repart vers nulle part et c'est toujours pour faire une apparition divine. C'est vraiment comme ça qu'elle apparaissait dans ma vie sur toute la tournée japonaise de dDamage en 2005.



As-tu conscience que Bâtards ou Sales chiens pourraient faire une série ?

Ah mais j'en ai plus que conscience, j'en ai envie, avec Vin Diesel dans mon rôle ! (rires) Après, ça ne relève pas de moi... Je ne l'ai pas écrit avec cet objectif, mais effectivement ça aurait plus de sens en série qu'en film.

Tu connais la série Backstage Passport de NOFX, où après 30 ans de carrière, pour retrouver un peu de frissons, ils décident de faire une tournée dans tous les pays où ils n'ont jamais joué de leur vie (Pérou, Malaisie...) ? Chaque concert donne lieu à un épisode de 20-25 min et rien ne se passe comme prévu. Je verrais bien un truc dans le genre.

Je savais qu'il y existait une bio, qui m'avait été conseillée par Matthieu de Cobra. Je lui avais dit que je n'aimais pas le groupe et il m'avait répondu qu'on s'en foutait, mais qu'il fallait absolument la lire et il avait raison. Là ce que tu me dis, ça me rappelle Jerry Seinfeld, qui après 20 ans de retraite, ne sait plus faire rigoler les gens et retourne sur scène faire la tournée des petits clubs à New-York. Je trouve ça hyper respectable ce principe d'artistes à qui tout est acquis, et qui vont tout remettre en question.



Tu mentionnes Cobra, groupe de Grasse 06130 que tu as rejoint en 2012 et je suis obligé de te demander s'il est envisageable d'espérer un retour des fils de Satan, fils du metôl prochainement ?

Je te demanderai de te tourner vers les personnes concernées (rires), mais j'en crève d'envie ! La dernière fois que j'en ai parlé avec Marc (chant), j'étais dans la négation et je lui ai dit : « Ça n'arrivera jamais la reformation ? ». Il m'a répondu : « N'en sois pas si sûr ». Mais avec lui, on ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon... Si ça se fait, je pense que ça ne sera pas pour relancer le groupe, mais pour un instant T : un concert ou une petite tournée et ça sera complètement explosif. Après, on parle de ça, mais Marc est à fond dans l'italo-disco avec son projet Panthera et ça cartonne ! Il y a quelque chose de vraiment particulier avec sa musique quand je l'écoute. Je suis extrêmement jaloux car il a ce truc de la mélodie facile qui te reste dans la tête, c'est fascinant. C'est bien sûr très différent de Cobra, mais je vois un point de comparaison avec le talent qu'il a de faire des choses vraiment évidentes pour l'auditeur. L'un comme l'autre, ça rentre tout seul, c'est un classique dès la première écoute. Je lui souhaite toute la réussite du monde pour la suite de sa carrière, mais un petit Hellfest 2029 avec Bernard Lavilliers en featuring, ouais, ça serait pas mal. (rires)



Un petit mot sur la couv' de Bâtards, qui défonce !

Au début, je voulais un dessin d'Elzo Durt, qui fait les pochettes de Born Bad Records. J'ai fait chier mon éditeur qui a fini par accepter, mais ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Elzo, qui habite Bruxelles, est venu à Paris à l'occasion d'une expo dans une galerie parisienne et on a passé douze jours ensemble, complètement extrêmes. Tous les jours en excès absolu de diverses substances et c'est seulement le dernier jour, quand on était en descente, gueule de bois, que mon éditeur m'a téléphoné pour me dire : « Bon, c'est d'accord pour que tu nous fasses une proposition de visuel de couverture avec ton ami, mais par contre, il nous la faut dans trois jours parce qu'on va commencer la communication visuelle ». Elzo est rentré à Bruxelles, a dormi 24h, a fait le visuel, et m'a envoyé une proposition bien en dessous de son potentiel. Je lui en ai demandé un autre, mais il m'a répondu non, qu'il n'avait plus aucune force. Je ne lui en ai absolument pas voulu et j'ai rappelé Théo Boseggia, graphiste et illustrateur chez Le Mot et le reste, la queue entre les jambes, en lui demandant s'il avait quelque chose. C'est là où le gars a été ultra méga professionnel, et humble car il avait préparé un filet de secours, sans me le dire. J'aimerais lui rendre hommage parce qu'il a fait un travail somptueux. Je suis tombé amoureux de la couv' dès qu'il me l'a envoyée. Elle a un côté un peu film noir japonais des 70's, et en même temps il y a le chien, la crasse, la moiteur... elle t'accroche direct. Je l'adore ! Beaucoup plus que celle de Sales chiens, la photo avec mon grand frère, qui a un côté nostalgique, et bien défonce aussi. Il n'y a qu'à voir la pupille de nos yeux.



Et ce titre, Bâtards, c'est pour la provoc' ? En référence au groupe noise de Lyon ?

Non, ce n'est pas un clin d'œil à Bästard, même si j'adore Eric Aldea et que je suis fan de son travail depuis l'adolescence. En fait, il y a deux choses complémentaires. La première, c'est que c'est juste un des meilleurs mots de la langue française. Il correspond parfaitement à notre positionnement, en désaccord total, que ce soit mon frère et moi, par rapport à la scène musicale, aux principes d'intégration, au nationalisme... C'est quand même un livre qui est très initiatique sur notre place dans la scène musicale ou dans la société. Il y a ce truc qui est dit dès la phrase d'accroche : « Mieux vaut bâtards que consanguins. ». On n'est pas des fils de, on n'est pas des bourges, donc ce n'est pas juste de la provoc', mais vraiment une revendication de caste. Le deuxième truc est en lien avec le début de ta chronique du livre dans le W-Fenec en 2022 : « Bonjour, je viens chercher mon livre Sales chiens », et tu soulignes que ça te fait jubiler de dire ça à ton libraire. Ça m'a fait penser à Michel Denisot qui, 20-25 ans plus tard, avait déclaré en interview : « Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'a rendu heureux d'avoir la permission de dire nique ta mère à la télévision, quand j'ai interviewé Joey Starr et Kool Shen ». J'ai eu l'occasion de rencontrer Raphaël Quenard parce qu'il travaille avec Butch McKoy, guitariste de I Love UFO. Ils font ensemble ce qu'on fait avec Pierre Richard. On discute un peu et on s'échange nos livres respectifs. Je lui signe "pour mon chien de la casse, JB Hanak" et je lui dis : « T'as qu'à signer : pour mon bâtard, Raphaël Quenard ». Et là il tique, et me répond que c'est un peu violent, comme s'il m'insultait... Je lui raconte l'anecdote de Denisot et lui demande si à son avis, quand Léa Salamé a parlé de son livre à la télé, ça ne la fait pas frétiller de dire Clamser à Tataouine (le titre de son bouquin). Il a esquissé un petit sourire. Bref, ce n'est pas juste histoire de dire un gros mot, mais une sorte de parasitage de la société. De provoc' certes, il y a un côté petit con que j'assume pleinement... et j'espère rester un p'tit con jusqu'à ma mort, mais aussi de revendication de ce que tu es, de gens qui ne sont pas à leur place...



Le côté bâtard, je le vois aussi dans votre double origine (kabyle et tchèque), qui est plus mise en avant dans ce livre, en opposition au nationalisme japonais que tu décris.

Complètement, mais je range ça dans le côté "caste" dont je te parlais. On a tendance à vouloir le détruire et le rabaisser, mais la France est une terre de métissages, de brassages culturels et c'est ce qui en fait sa beauté. Avec mon frère, on n'est pas les seuls à avoir une double origine, cependant, j'ai beaucoup de choses personnelles à dire là-dessus. J'ouvre beaucoup plus mon cœur dans Bâtards, le travail d'écriture a été plus douloureux et il m'est souvent arrivé de chialer. J'espère que beaucoup de gens aux origines métissées vont s'identifier à des choses que je dis dans ce livre. Ce truc d'avoir le cul entre deux chaises, d'être constamment entre deux équipes sans vraiment avoir l'impression de faire partie de l'une ni de l'autre, en étant rejeté et accepté en même temps... Ça résonne avec le côté musique intersectionnelle, l'attraction/rejet au Japon, l'aimantation par identification avec des gens qui sont en exclusion de la société... On revient toujours à la dualité et des thématiques qui sont plus généralistes, que j'aborde de manière assez personnelle.



Je n'ai pas eu la chance de connaître Fred, mais j'ai du mal à imaginer que dans la fratrie, c'est toi le tempéré, le rationnel, qui fait les demandes de subventions etc... et lui le chien fou.

Absolument, rien n'est exagéré. Toute proportion gardée, ce que tu connais de moi, c'est la version calme de mon grand frère. C'est un de mes plus grands modèles, une boule de feu absolument incontrôlable. Là, toi et moi, on est en interview, j'en ai faites avec Fred où il se mettait debout sur la table en hurlant. Combien de fois on s'est fait virer d'un bar ou d'une salle de concert... Je dois t'avouer un truc : au-delà de l'amour et de l'hommage que je veux lui rendre à travers mes livres, écrire sur lui, c'est du pain béni. Ce personnage, c'est de la dynamite ! Tout le monde aime lire les trucs que j'ai écrits sur Fred et je ne suis pas là à faire mon petit Calimero sur mon frère qui est mort. C'est un des meilleurs vecteurs de motivation que j'ai eus dans ma vie pour écrire. Après, tout n'est pas manichéen, il avait aussi une part calme et posée, quand moi j'ai une part de sauvagerie. Il y avait cet équilibre complémentaire entre nous, deux tiers/un tiers je dirais. Je pense que depuis qu'il est parti, je prends plus de lui et deviens de plus en plus fou. Une folie douce hein, avec une part de colère, mais c'est bien de réussir à la canaliser et essayer de la faire sortir. Il faut tirer quelque chose de constructif de sa colère.



Ça a été compliqué de trouver un nouvel éditeur suite au décès de Léo Scheer (patron de ta précédente maison d'édition) ?

Oui. Le monde de l'édition du livre est ultra en crise, comme le monde de la culture en général. J'ai eu une grosse période de traversée du désert d'un an, puis 3-4 touches qui ne se sont pas concrétisées, avant d'avoir une proposition d'Yves Jolivet chez Le Mot et le reste. C'est une super belle maison d'édition, dont j'avais déjà quelques livres, mais principalement des livres de musique. J'ignorais qu'ils avaient une collection littérature et en le découvrant, je me suis notamment procuré des romans de Pascal Escobar (personnage important de la scène punk-rock marseillaise). C'était parfait pour moi car comme je t'ai dit, j'ai le cul entre deux chaises : j'écris des romans, mais qui se passent dans le milieu musical. C'était donc cohérent de travailler avec ces gens et tout s'est réglé très vite, en six semaines.



Tu as l'intention de sortir un nouveau livre, sur dDamage ou tu penses avoir fait le tour ?

En ce moment, d'un point de vue purement technique, je ne peux pas écrire. C'est impossible. La promo de Bâtards réclame un travail de malade mental. Après, je me pose pas mal de questions. D'un côté, j'ai envie d'explorer d'autres horizons, ne pas écrire uniquement sur la musique, mais d'un autre, j'ai encore vraiment beaucoup de choses à raconter sur la scène. Est-ce que je dois le faire pour mon troisième livre... je n'en sais rien. En France, sous l'angle biographique, journalistique, analytique, il y a énormément de productions, mais des romans dans le feu de l'action, avec une vision très cinématographique comme je fais, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas énormément et je peux tenter de tirer mon épingle du jeu. À suivre...



Tu le disais, tu es en pleine promo, et la sortie a donc eu lieu dans le club sélect parisien Le Silencio (ouvert par David Lynch en 2011). Comment es-tu arrivé là ?

Très simplement. J'ai été repéré par Marie-Rose Garnierie de la librairie des Abbesses, qui est responsable de la programmation des soirées littéraires hebdomadaires du Silencio. J'ai un rapport particulier avec cet endroit car j'y ai fait une expo en 2016 et je n'y avais pas remis les pieds depuis. C'était le tout début de ma rencontre et mon histoire d'amitié avec David Lynch. Ça fait un an et demi maintenant qu'il nous a quittés, et c'est vrai que ça m'a fait bizarre de revenir là-bas, un truc un peu mélancolique. La soirée était mortelle, le concert génial, il y avait plein de monde, c'était vraiment une réussite. Mais pour moi, c'était super émo. J'ai un ami, qui était aussi un ami personnel de Lynch, qui est passé me voir à la fin dans les backstages. On n'en a pas trop parlé, mais on sentait un truc super fort, genre le retour du Jedi avec Obi-Wan Kenobi qui arrive en fantôme bleu. On avait l'impression qu'il y avait un spectre de Lynch qui était avec nous et c'était super beau.



On parlait ciné tout à l'heure, je suis obligé de rebondir et te demander ton David Lynch préféré.

Facile ! Lost highway ! Quand j'ai rencontré Lynch, je lui ai dit que c'était mon film préféré et il m'a répondu : « Dans ma filmographie ? ». Non, c'est mon film préféré dans la vie. Depuis sa sortie en 1997, j'ai dû le voir quinze fois. Il y a quelque chose de l'ordre de l'apprentissage et c'est un film qui a changé beaucoup de choses dans ma manière de créer. Il m'a appris à déconstruire et reconstruire ce que je fais pour en proposer une forme moins convenue, moins attendue et plus intéressante. Il y a un truc extrêmement cérébral chez Lynch, tout le monde le sait et les imbéciles de critiques et d'intellectuels ne voient que ça. Il y a ce moment dans Lost highway où Patricia Arquette arrive au volant d'une décapotable à la station-service, soudain elle est blonde alors que jusqu'à présent elle était brune, et tu la vois tourner la tête au ralenti, avec "This magic moment" de Lou Reed qui commence à jouer. Il y a la naïveté d'une pub de shampoing dans ce plan, un truc ultra émotif, mais qui est de l'ordre de l'émotion d'un enfant. Et là, on est à l'antithèse absolue de l'intellectualisme et du côté cérébral. Je ne veux pas faire le mec intello genre : David Lynch m'a appris des choses sur l'expression de la psychanalyse, etc... Non. Nique sa mère. Il m'a aidé à assumer et n'avoir aucun complexe à m'exprimer comme un enfant. On a tellement peur du jugement, peur de dire les choses telles qu'on les pense, qu'on est obligé d'user d'artifices pour tenter de passer pour quelqu'un d'intéressant, d'intelligent, de novateur... Ce plan de pub de shampoing au ralenti, mais c'est le plus beau plan du monde : la dualité entre le truc intellectuel et parler avec ses tripes, et ça, je te jure, ça m'a vraiment changé !



Ce soir-là, au-delà de la rencontre littéraire classique, il y avait une partie concert où tu alternais extraits du livre déclamés en étant accompagné à la guitare, et chants japonais. Tu parles le japonais ?

Très mal. J'ai réussi à trouver une alternative aux leçons de vocabulaire car depuis que je suis enfant, les listes de mots à apprendre par cœur, c'est l'enfer, mon cerveau n'y arrive pas. Je me suis donc mis à traduire des chansons. Je vais chercher les paroles sur internet en kanji, les idéogrammes japonais, et c'est tellement plus efficace. Ce sont des chansons que j'aime, mon cerveau veut apprendre et retient donc plus facilement, et la phonétique est déjà dans mes oreilles, donc tout va bien.



Et ça vient d'où l'idée d'inclure ces chants ?

Il y a 7 ans, j'ai eu une très courte histoire d'amour avec une française qui parle couramment japonais. Pour être très précis, je suis tombé amoureux d'elle quand je l'ai vue chanter une chanson au karaoké : "Blue light Yokohama" d'Ishida Ayumi. Un standard somptueux de 1968, l'équivalent là-bas de Françoise Hardy ou Sheila. Mon amie m'a offert un 33 tours best-of de cette chanteuse et j'en suis devenu dingue, un vrai fan hardcore. J'ai creusé sa discographie à tel point que je la connais mieux que mes potes japonais. On a donc monté ce spectacle musical où tous les intermèdes sont des chansons d'amour de cette femme, et plus particulièrement, des chansons sur la disparition de l'être aimé. Je te laisse faire la suite du boulot... J'ai en quelque sorte "piqué" l'idée à Rebeka Warrior (chanteuse de Sexy Sushi, Mansfield.TYA et Kompromat avec Vitalic), après avoir lu une interview d'elle. Elle a perdu sa femme en 2016 de manière tragique, et a ressenti ce qui m'a aussi traversé à la mort de mon frère : l'envie de tout arrêter. Elle n'arrivait plus à chanter. La seule porte de sortie qu'elle a trouvée, ça a été de le faire dans une langue qui n'était pas la sienne. C'était sa carapace, son moyen de se protéger et elle s'est donc remise à faire de la musique en apprenant l'allemand. Quand j'ai vu ce truc, je m'y suis identifié pleinement et me le suis approprié. Ce sentiment de déchirure, de manque, de douleur, je ne l'exprime pas en français, mais en japonais. Je réapprends à parler comme un enfant. L'immense majorité des gens qui me voient chanter ne comprennent pas ce que je chante. Ça fonctionne plutôt bien, tout le monde était émerveillé au Silencio et on va le refaire, j'ai plusieurs dates qui tombent. Comme je disais précédemment, je n'écris pas des livres de Calimero, mais la douleur est là et je ne veux pas la refouler. C'est une manière de la compartimenter et pas trop emmerder les gens avec, ni créer un sentiment de gênance. Là, quand je me mets en scène et que je chante des chansons de variété des années 70 en japonais, les gens sont happés par ce côté imprévisible et "what the fuck", mais aussi par la préciosité de l'instant, même si je ne te cache pas qu'il y a du travail derrière, et à aucun moment ils ne se disent que je chante des chansons tristes, que ça invoque la beauté du temps passé, gnagnagna... Non. Je n'impose pas ma souffrance, ni dans ma musique, ni dans mes livres et là-dessus, je dois dire un grand merci à Rebeka Warrior. Quelle idée brillante ! Je ne lui ai pas volé des textes ou des accords de guitare. Je lui ai pris un mode opératoire fonctionnel, efficace, radical, poétique et cette femme je ne la connais pas, ce n'est pas ma pote, mais j'espère la rencontrer un jour pour la remercier. Ça m'a permis d'avancer et vraiment dans le bon sens.



Merci JB, je crois qu'on peut terminer là-dessus, un dernier mot pour nos lecteurs ?

On est au Brakadabar, meilleur bar Kabyle de Paris : merci à Boussed pour l'accueil.

Merci JB !

Crédits Photos : Pierre Aé

Crédits Photo Silencio (p15) : Stéphane Hervé