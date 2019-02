Je ne sais pas comment vous expliquer en quelques lignes ce que je tiens sous la main. Ça tiendrait un roman tant le petit dernier des Hardcore Anal Hydrogen est d'une densité qui dépasse l'entendement. Signé chez Apathia records (tiens donc ! Comme par hasard...), le duo de programmateurs fêlés a composé et enregistré à Monaco, capitale bien connue de l'avant-gardisme métallique, 14 titres qui laisseront votre cerveau dans le même état qu'un après-midi avec vos gosses dans un centre commercial (dixit le dossier le presse). Métal djent, musique classique, jazz, pop, dubstep, prog, electro-breakcore, 8-bit, ambiant, jazz manouche, musique orientale, la liste n'est surement pas exhaustive, mais voilà les styles exploités sur cet album qui ne manque pas d'humour ("Coin-coin", "Entropie maximum"). Ça vous laisse une idée de cette masterpiece épique. À deux, les Hardcore Anal Hydrogen ont réussi avec leur Hypercut a créer l'un des orchestres les plus fous et les plus démoniaques qu'il m'ait été donné d'écouter de toute ma vie. Un album recommandé à ceux qui ne manquent pas les sorties de ce label qui s'est fait une spécialité dans la musique incongrue.

Ted