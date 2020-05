Overloaded Switch On Your Brain Time Is Running Out Control The Fall Where I'm Going Ghost Your Dark Shape

Quand Nicolas Uhlen (nic-U) a proposé à Thomas Vogel et Mika Kubiszyn (les deux Twelve Diversions) de partager un split album, il ne se doutait pas que son projet solo et leur duo allaient donner naissance à un trio... Plutôt que travailler dans leurs coins et d'associer leurs pistes sur le même disque, les Alsaciens ont décidé de composer ensemble et donc de créer une nouvelle entité appelée Glide On The Black Cloud. On pourrait même parler d'un quatuor sans les froisser car David Husser (Y Front, LTNO) qui a produit le bébé a également posé sa pierre à l'édifice.



Sans mettre de côté aucune de leurs influences, les musiciens ont abouti à un ensemble assez homogène qui navigue dans les eaux des Young Gods qui sonne comme la comparaison la plus évidente (surtout que les premières notes de l'opus sont celles d'un titre ("Overloaded") très marqué par le style des Suisses) mais on peut aussi penser à certains travaux de Trent Reznor ( NIN ) comme pour "Control the fall" et bien sûr à nic-U quand Nicolas prend le micro, impose son tempo dark rock et amène un tas d'ambiances angoissantes ("Time is running out"). Bien que l'électro prenne une part importante dans le mélange avec l'omniprésence des machines, les tempos sont très variés, les talents de batteur de Nico sont mis à contribution pour multiplier les rythmes et donner plus de liberté aux autres instruments. Et si la tonalité globale n'invite pas spécialement aux déhanchements, il est difficile de résister à "Control the fall" qui a la capacité de rendre nos mouvements incontrôlables. Avec "Switch on your brain", c'est un des morceaux les plus abordables, alliant des lignes mélodiques assez simples à des nappes de synthé puissantes, des guitares distordues (plus ou moins tranchantes) et quelques petits bidouillages bien sentis.



Fusion de deux entités hautement recommandables, les sept plages de Glide on the black cloud forment un petit bijou d'électro-dark-rock-indus que tu peux dénicher en digipak aisément sur internet parce qu'il est déjà trop tard pour la version limitée sérigraphiée réalisée par Le 7ème Œil (qui rien qu'en 2019, a bossé avec Amenra, Hangman's Chair, Cocaine Piss, Neurosis...).

Oli