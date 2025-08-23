Pour les personnes qui ne connaissent pas le duo Geysir, il s'agit du même qui a constitué Nestorisbianca, à savoir Lionel Laquerrière (l'un des musiciens de Yann Tiersen, et notamment de son projet ESB, ainsi que de Transmission, formation montée avec Johan d'Ez3kiel et James P. Honey de Buriers) et de Marie-Céline Leguy. C'est à travers la musique électronique contemporaine que les deux s'expriment depuis un premier EP sorti en 2013. Leur 2e album, Tanzwelle, nourrit nos récepteurs d'ondes immersives, tantôt câlines ("No fear", "Freaking love", "Love words"), tantôt pulsatiles ("Mit dir allein sein", "Open bay", "Tanzwelle"), qui nous mènent aux frontières de l'ambient et de la bande son de film fantastique dans lequel le mystère règne en maître. C'est vraiment la sensation première qui nous empare à l'écoute de cette œuvre où même les voix semblent être sorties tout droit de celle de fantômes, ou d'âmes perdues dans le dédale que forme le duo dans son territoire artistique. La musique de Geysir prend tellement aux tripes, de par la diversité de ses tonalités, sa densité et le soin apporté à ses nuances, qu'on a cette impression bizarre d'être en exploration avec eux. Mission réussie, puisque je pense que c'était l'un des buts du duo en façonnant cet excellent disque.

Ted

Publié dans le Mag #64