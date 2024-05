Issu de la collection "Mind Travel Series" du label Ici D'ailleurs, dédiée aux musiques ambient, néo-classique et industrielle, nous retrouvons un nouvel album de Geins't Naït & L. Petitgand, accompagné cette fois-ci de l'artiste sonore londonien Robin Rimbaud aka Scanner, pour un OLA qui ne nous a pas laissé indifférent. C'est peu de le dire. Leur univers atypique ne se savoure pas de la même manière que quasi 95% de toutes nos chroniques présentes dans nos magazines. C'est d'une traite que nous l'avons vécu, comme un film avec des scènes qui se succèdent dans lesquelles on s'immerge sans activité simultanée afin de vivre au mieux cette expérience mêlée d'électronique, d'ambient, avec des passages indus et des atmosphères sonores inspirées du space fantasy. Dit comme ça, cela pourrait presque rebuter, mais les trois visions des protagonistes se mêlent parfaitement bien et tiennent admirablement la route. Entre boucles hypnotiques (parfait pour la décontraction), ambient jonglant avec des sons plus ou moins futuristes et étranges, électronique minimaliste sortie tout droit des expérimentations des années 70, et titres intenses et sombres de drone, Geins't Naït + Scanner + L. Petitgand ont, ou vont, vraiment gâter les fans de musiques énigmatiques et aventureuses avec ce OLA.

Ted

Publié dans le Mag #59