En consultant les archives, notre dernier article sur FlyingDeadMan remonte à 2010... Mais le groupe a poursuivi ses activités, a changé plusieurs fois de line-up et a sorti quelques albums durant cette quinzaine d'années. On les retrouve avec plaisir dans notre boîte aux lettres et dans nos pages, même si on est désormais loin du trip-rock des débuts. Louis (batterie), Christophe (basse), Fabien (guitare et sample) et Aurélien (guitare) officiant désormais dans un post-rock des plus soyeux.



Quand on est instrumental avec uniquement deux textes lus en près de 40 minutes (avec les voix du photographe Gurval pour "Rives" et celle de l'habituée Eugénie pour "Hate & die"), il faut prêter attention aux titres. Celui de l'album, Mirages, évoque une illusion mais aussi l'espérance, alors que les noms des pistes usent d'un champ lexical assez sombre (abyss, october, hate, die, sins, chaos !), un tableau pas spécialement fidèle aux émotions ressenties à l'écoute des morceaux qui sonnent de manière plutôt douce à mes oreilles. Les longues plages proposent des sonorités assez cristallines, la référence qui s'impose, comme souvent, c'est Mogwai, la première plongée "To the abyss" se fait ainsi sans crainte, les riffs, les tintements, les notes qui résonnent autour d'une limpide phrase de guitare sont bien plus apaisantes que stressantes. "October" apporte un peu plus de graves, mais l'équilibre entre passages éthérés et distordus permet d'entrevoir suffisamment de lumière pour ne pas sombrer dans une dépression automnale. Les deux titres plus courts sont ceux construits avec des mots, "Rives" évoque le mirage de façon poétique, la musique porte le texte et finit même par l'emporter, le mix qui mettait en avant la voix au début du titre finissant par inverser ce choix. Pour "Hate & die", la voix féminine transcrit littéralement la partie instrumentale : "une étincelle et tout s'embrase", la batterie tape plus lourdement, les guitares se déchirent, le morceau est plus progressif, l'idée de force mélangée à la luminosité peut faire penser à du Maybeshewill (qui eux aussi ont un "October" parmi leurs compositions). "Seven sins" calme le jeu, la saturation, toujours très belle, se fait moins nerveuse et agressive. Les sons restent assez brouillés par les effets pour "Before chaos", mais le tempo s'est largement ralenti et même si le titre est certainement le moins "clair" et aérien de l'opus, il reste assez délicat, comme s'il était devenu plaisant de se faire caresser par de l'émeri...



Superbe travail sur les sons, artwork fouillé et six titres d'un post-rock enlevé, FlyingDeadMan poursuit son exploration d'un monde à la limite du réel, un voyage onirique empreint de poésie et qui touche au cœur autant qu'à l'âme.

Oli

Publié dans le Mag #71