La suite des aventures de Tagada Jones étant programmée pour l'automne 2026, Job et son comparse Jok ont pu travailler sur le nouvel album de Fauxx. Et même si une fois ordonnées, les munitions peuvent former des fleurs, la série de bastos envoyées par le duo sur Anteroom démontrent que l'ambiance est encore moins à la fête.



Des multiples influences du combo, c'est Ministry (old school) qui semble s'imposer désormais davantage. On a bien encore quelques éléments plus électro et mélodieux, mais Skinny Puppy ou Nine Inch Nails passent à l'arrière plan, le crade noisy a gagné quelques rangs (Godflesh) comme l'envie de rester sur des fondamentaux avec du binaire et du lourd, l'opus est donc encore plus brut et frontal que le précédent. Quelques nappes viennent enrober le propos et accentuer l'aspect industriel et/ou alléger le côté métallique parce qu'on se fait quand même bien maraver la tronche ("Hyperwar", "Burnt velvet retinas", "Poison life"...). Les bidouillages sont particulièrement efficaces quand ils "remplacent" la guitare et/ou s'affichent aux premiers plans, ainsi j'aime beaucoup la méticulosité de "Latch on" qui prouve que les deux musiciens ne cherchent pas qu'à détruire, mais savent aussi construire. Et dans tout ça, Fauxx a réussi à incorporer deux titres "spéciaux" même s'ils se fondent totalement dans la masse. "The revealer" laisse un micro à Diego, le chanteur de Karras apporte une deuxième voix et un surplus d'énergie bien sombre à un titre qui ne manque pas de dynamisme et peut endosser le rôle de locomotive pour l'album. Quant à "Here comes the war", c'est une cover de New Model Army, si on garde dans le décor la ligne électro et des fragments mélodiques, le tout est passé au broyeur, mixé, haché menu et brouillé par une saturation pesante qui correspond tout à fait à l'idée du titre.



Anteroom est aussi très homogène, l'évolution musicale se fait dans un sens précis et réussit à mieux nous immerger dans le monde de Fauxx, ou en tout cas à nous faire découvrir son antichambre car il en reste beaucoup à découvrir.

Oli

Publié dans le Mag #69