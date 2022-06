Fauxx est un duo qui combine pas mal de trucs alors on leur a demandé de faire des choix drastiques et / ou complètement cons, comme d'habitude avec notre intervi-ou, et ils réussissent toujours à répondre avec intelligence. Bien joué !

Vraii ou Fauxx ?

Job : Complètement Fauxx, car là est la vérité.



Duo ou groupe ?

Job : Un duo mais une équipe qui sera minimum 4 sur la route avec le son et la lumière.



Groupe ou Side-Project ?

Job : Une envie de side project "différent" qui débouche sur un vrai groupe avec une vraie "dynamique".



Metal ou Indus ?

Job : Je dirais métal car nos "machines" sont bien loin des standards indus de base. Elles sont là pour salir et épaissir.

Jok : A la croisée des chemins. L'énergie du metal avec les textures de l'indus.



Faux ou usage de Faux ?

Jok : Faux dans ce que nous voulons faire percevoir dans notre musique . L'empilement de matière pour perdre l'auditeur dans notre son. Usage de faux pour les autres !



NIN ou Ministry ?

Job : Pour Jok, je crois que c'est Ministry. Moi, aucun des deux.

Jok : Tout dépend de l'heure !



Godflesh ou Atari Teenage Riot ?

Jok : Godfesh quand les gens me fatigue et ATR quand j'ai envie d'aller casser de la vitrine !



Alec Empire ou Justin Broadrick ?

Jok : Justin Broadrick !



A feu ou A sang ?

À feu, nouvelle bière de Tagada Jones, une blonde à 7 degrés ultra bonne ! Fabrication artisanale / Bio, tuerie.



Blonde ou Brune ?

Jok : Brune en début de soirée et blonde pour terminer.



Hoa Queen ou Buck ?

Jok : Mon grand-père me répétait à longueur de journée : "Ce qu'il te manque, cherche-le dans ce que tu as". Faut quand même dire qu'il avait de gros problème de mémoire...



Rennes ou Paris ?

Job : Saint-Brieuc !

Jok : La souterraine !



Autoprod' ou label indé ?

Job : Autoprod pour le premier album, pas vraiment par choix. La suite, on verra bien.



Studio ou concert ?

Job : Au moment ou je te réponds, c'est concert ! On finalise notre show light et son. On sera ready pour mars.

Jok : Les deux mon capitaine, même si je passe beaucoup de temps à composer et travailler dans mon studio car j'adore ça !



Faucheuse ou Faucille ?

Job : Faucille mais sans le marteau. Assurément de gauche par contre.

Jok : Quand j'entends ce que j'entends et quand je vois ce que je vois : faucheuse !



Faux-bourdon ou vrai spleen ?

Job : Pour moi c'est vrai spleen évidement. Mais j'ai fais du ménage dans ma vie, c'est loin tout ça.

Jok : Idem que Job mais je me suis soigné. Fauxx fait parti du traitement.



Faux-cul ou Faux jeton ?

Job : J'aime bien les blagues de faux-cul, j'adore raconter de la merde, comme tout bon zicos qui se respect.

Jok : Faux-cul car faux-jeton ça se voit rapidement .

Merci Job & Jok, merci Elodie de l'Agence Singularités.

Photo : Struillou Gwenola

Oli