Des rythmes et des sons avec une voix filtrée. C'est un peu minimaliste comme résumé mais c'est le principe du résumé, non ? Fauxx a compilé les meilleurs trucs des références du métal indus pour son premier album. Joachim et Jean-Baptiste (batteur chez Tagada Jones à ses heures perdues) ont certainement beaucoup écouté de musique industrielle ces 30 dernières années. Ou alors, sans le savoir, ils sont portés par les mêmes sentiments qu'un paquet de références.



Ministry d'abord (celui de The land of rape and honey, The mind is a terrible thing to taste ou Psalm 69 : the way to succeed and the way to suck eggs) pour le côté brut de décoffrage et quelques effets sur le chant. Un indus lancinant, qui apporte des ambiances, qui met les textes à l'arrière-plan, qui envoie des grosses nappes de synthé et le tout avec un son assez crade, presque garage.



Nine Inch Nails ensuite (celui des débuts avec Pretty hate machine, Broken et jusque The downward spiral) pour l'abondance de sonorités, la banque de samples est vaste, y'a de la bidouille en pagaille et Trent Reznor adore ça. Il aime aussi les passages assez mélodieux au cœur de titres assez abrupts.



Skinny Puppy histoire d'ajouter une pincée de goth et d'électro un peu plus léger, Atari Teenage Riot pour faire baisser la température et obtenir un ensemble très froid (pas de hargne punk ici) et aussi Godflesh (Streetcleaner) pour le traitement de la basse, la volonté de mettre les variations de rythme en avant et de chercher des noises à l'auditeur.



On est en 2021 mais Statistic ego honore les origines du genre métal industriel en nous replongeant à la fin des années 80' et au début des années 90', époque où ce style commence à percer mais continue d'en avoir rien à foutre du "beau" ou du "radiophoniquement compatible" (il faudra attendre Marilyn Manson). Fauxx ne peut prétendre à rivaliser avec l'un des albums cités dans cette chronique (et je ne pense pas que ce soit leur but) mais quel plaisir d'entendre ce genre de morceaux aujourd'hui, les connaisseurs s'en délecteront, les autres mettront un pied dans un étrier qui les emmènera loin dans le passé...

Oli