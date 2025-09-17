On connaît le Emmanuel Hubaut des Tétines Noires, de LTNo, de Dead Sexy et de Pest Modern, mais on connaît moins le musicien qui travaille parfois seul (il a déjà sorti un album solo en 2002 : Fragments d'un discours amoureux) et propose alors une autre vision de la musique.



Toujours porté sur l'électronique, mais nettement moins par les rythmiques industrielles et la volonté de faire danser, EHb travaille les ambiances, triture les sonorités et les instruments pour nous plonger dans un univers souvent inquiétant (qui peut rappeler les premières productions d'Aphex Twin) qu'on verrait bien en bande-son de films où la tension est quasi permanente (pourquoi pas le premier Saw). Quand la tonalité est plus claire et propice à la détente, c'est bien sûr vers le Tangerine Dream du début des années 70' qu'il faut aller chercher des références, non seulement parce qu'ils sont de Berlin, une ville à laquelle Emmanuel est très attachée (il y a d'ailleurs enregistré ses compositions), mais aussi parce qu'ils sont parmi les initiateurs du drone (sans abuser des larsens comme Sunn O)))). C'est à Berlin qu'il a croisé Julietta La Doll dont des samples de la voix sont audibles sur "Tumus et amanites", ainsi que Filomena Nightingale dont quelques bruissements viennent se plonger dans un torrent sur "Doline d'Arques-en-cils", un cri étouffé vient éteindre une guitare remuante sur "Stalactites" et des mots viennent bousculer "Exsurgences". Deux invitées un peu plus discrètes que le saxophone de Jean-François Kipp qui donne à la fin du titre "Amatombe" un air de David Lynch (et surtout le Twin Peaks dont la musique est signée Angelo Badalamenti).



Les expérimentations sont plus ou moins abouties et réfléchies. À une "Immersion karstique" qui s'étend sur 7 minutes en créant une atmosphère, on peut opposer "Celiquat" (une série de sons difficiles à identifier), "Souleur de profundis" (sorte d'éructation punk machinale) ou "Banquise" (un vent polaire ?) qui ne dépassent pas la minute et servent de liaisons ou de conclusion. D'un point de vue personnel, je préfère quand EHb développe les idées et nous amène quelque part ("Abîme d'artifices", "Tumus et amanites") plutôt que quand on se retrouve perdu avec des plages qu'on a du mal à interpréter ("Celiquat", "Loy Psolune"), d'autant plus que les titres des morceaux sont plus des clins d'œil poétiques que des clefs de compréhension.

