Mihai, le plus français des Roumains de Dirty Shirt nous fait part de ses sentiments sur ce Hellfest mais également sur la pandémie ou la situation en Ukraine...

Dirty Shirt Ça représente quoi le Hellfest pour vous ?

Pour moi personnellement, comme j'habite en France depuis 20 ans, c'est un rêve d'avoir eu l'occasion de jouer au Hellfest. J'y étais allé en 2019 comme spectateur et j'étais tombé sur le charme du festival. On a été booké pour l'édition 2021, qui n'a jamais eu lieu donc ça fait plus d'un an qu'on attendait cette date. Et finalement, l'expérience a été même au-delà de toutes nos attentes.



Vous avez édité un TShirt spécial, il en reste ?

Oui, il en reste, pas beaucoup. Vous pouvez commander sur notre bandamp DirtyShirt, c'est du bio !



Vous avez pas mal parcouru l'Europe, est-ce que le HellFest est comparable à un autre festival ?

On a déjà fait quelques festivals majeurs, par exemple on a joué deux fois à Wacken , la première fois dans la Battle et l'année dernière au Pol'and'Rock en version réduite de pandémie. Chaque festival a son charme mais le Hellfest est le plus chic, le plus soigné. C'est comme un parc d'attraction pour les metalleux, on a adoré.



Vous aviez travaillé un set particulier ou c'est un concert "comme les autres" ?

Ah oui... c'était très dur pour décider de la setlist, car on n'avait que 45 minutes de scène, et pratiquement deux albums à promouvoir car la tournée après Letchology, sorti en 2019, a été coupée nette à moitié, avec l'arrivé de la pandémie. On a du faire un vote au sein de l'équipe qui a participé au festival, à savoir tous les musiciens et le staff, pour éliminer 3 morceaux qu'on voulait vraiment jouer. Le vote a été très serré...



Vous avez joué en même temps que Pogo Car Crash Control, c'est pas rageant de rater de bons concerts parce qu'on est sur scène ?

Quand on va à un festival en mode "artiste", nous sommes dans un état d'esprit très différent par rapport au mode spectateur. On est là d'abord pour jouer et après, en fonction des possibilités et des envies, voir d'autres concerts.



Vous avez quand même pu voir d'autres concerts ? Lequel vous a le plus marqués ?

Nous sommes arrivés au camping mercredi soir, donc jeudi on a été en mode spectateurs toute la journée. Comme on était une trentaine dans l'équipe, évidemment, impossible de faire tous la même chose. Personnellement, dans un premier temps j'étais en mode découverte, avec quelques groupes que j'ai écoutés juste avant le festival comme Crown ou Lili Refrain mais aussi l'occasion de voir, peut-être pour une dernière fois, certains groupes classiques comme UFO ou Steve Vai. Mais mon concert préféré de la soirée a été Bury Tomorrow. J'aurais bien aimé voir aussi Jerry Cantrell et Zeal & Ardor, mais j'étais vraiment fatigué et lendemain c'était le grand jour. Vendredi, toute la journée a été occupée par le concert : préparation, concert, démontage, interviews, donc on était disponibles seulement le soir. Le niveau de fatigue était à tel point, que je n'ai pas eu l'énergie de descendre de la terrasse du catering des artistes dans le public lors du concert de NIN , un des groupes dont je suis pourtant très fan, et qui a énormément influencé le son des synthés dans Dirty Shirt. Comme excuse, je les ai vus deux fois et j'ai regardé presque tout le concert de la terrasse, avec une vue incroyable sur le public !

Dirty Shirt Samedi, nous sommes allés jouer à un autre festival très sympa, Les Bichoiseries, pas très loin, en Normandie et puis dimanche retour au Hellfest pour une autre série d'interviews. On a fini à temps pour voir le concert d'Avatar, groupe que j'adore et que j'ai déjà vu plusieurs fois, et se mettre proche de la Mainstage 2 pour BMTH . C'est un autre groupe dont je suis grand fan mais que je n'avais jamais vu en concert. Je les avais ratés au Wacken , car on avait fait la fête après avoir obtenu le 2ème prix lors du Battle de 2014. J'ai adoré et sur "Obey" j'ai même fait un crowdsurfing ! Après un break pour manger et s'hydrater, plus quelques discussions avec des gens, je suis retourné pour voir un peu Metallica que j'ai déjà vu aussi deux fois, mais impossible de me rapprocher de la scène. J'étais tellement loin et fatigué que je ne suis pas resté tout le concert.



Votre nouvel album évoque la pandémie, comment ça s'est passé pour vous ?

La première conséquence a été l'annulation des concerts en 2020 sauf le concert anniversaire aux Arènes Romaines de Bucarest, avec un public très limité. Même en 2021, on a eu que quelques petits festivals en Roumanie, en plus de Pol'and' Rock. Dans ce contexte, on ne voulait/pouvait pas rester coupés de nos fans, et on a produit des séries de webshows de pandémie : "#Stayathome with Dirty Shirt" en 2020 et "Dirty Shirt's Pandemic Special' en 2021, avec des nouveaux morceaux/clips, des reprises, des remakes des morceaux plus anciens, des lives, même des petits moments amusants. En tout cas, ça a marché vraiment bien et l'album et l'EP en bonus ont commencé à prendre contour pendant cette période. Du coup, l'album est pratiquement une collection de singles sortis en 2020, 2021 et 2022, avec juste 3 morceaux inédits lors du lancement.



Une autre crise frappe le monde, la Roumanie est voisine de l'Ukraine, quel est votre sentiment ?

Notre ville d'origine est vraiment proche de la frontière ukrainienne, environ 60 kms par la route, donc forcément on se sentait très concernés. Ce qui se passe est vraiment horrible, ce sont des choses que nos grands-parents nous racontaient sur la deuxième Guerre Mondiale et qu'on n'espérait plus jamais vivre en Europe. J'ai trouvé remarquable l'attitude de la société roumaine et aussi des autorités, par rapport aux immigrés ukrainiens. La Roumanie a été le deuxième pays avec plus de réfugiés à accueillir ou en transit. Rini, un des chanteurs, travaille dans une association et pendant très longtemps il a été délégué au point de frontière pour organiser l'accueil des immigrés et ce qu'il nous racontait était vraiment touchant.



Est-ce que vous allez revenir nous "mettre une dose" prochainement ?

On l'espère, on travaille pour faire déjà 2-3 dates en décembre.

Merci Mihai, merci Roger (Replica).

Photos : Ciprian Vladut (Cipane)

